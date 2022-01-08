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08.01.2022 14:16
Рубрика: Происшествия

В Курске 11 улиц снова остались без тепла и горячей воды

Текст: Зина Мишкина
Курск лихорадит вторые сутки. Вчера без отопления и горячей воды осталась одна половина северо-запада, а сегодня другая. В то же время дома на проспекте Клыкова остаются без тепла второй день подряд
Фото: Курские известия Фото: Курские известия
Фото: Курские известия

По информации компании "Квадра", когда в пятницу ночью ремонт на улице Студенческая закончили, при заполнении теплосетей специалисты выявили еще одно повреждение на соседнем участке трубопровода.

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В обладминистрации сообщили, что на месте работают 10 сотрудников компании и 5 единиц спецтехники. Теплоэнергетики завершают откачку воды из сетевого канала, чтобы приступить к земляным работам. Ремонт планируют завершить до восьми часов вечера.

На это время приостановлена подача горячей воды и отопления по следующим адресам: ул. Студенческая (четная сторона, а также дома № 3, 5, 7); пр-т Дружбы, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18; пр-т Энтузиастов, 1, 1а, 3, 5; ул. 50 лет Октября, 96, 96а; пр-т Хрущева; б-р Майский; ул. Мыльникова; ул. Бойцов 9-й дивизии; ул. Косухина; ул. Воробьева; пр-т Клыкова.

Куряне, живущие на северо-западе, негодуют. Вот только некоторые комментарии из официальной группы областной администрации:

- Комментарии от официальных лиц будут какие-то? Или вы существуете, только чтобы репостить от "Квадры" посты? В городе ЧП, а все молчат. Где администрация, где МЧС? Почему никто ничего не делает?!

- Многие дома на Северо-Западе остались без горячей воды и отопления более, чем на сутки. В сообществе "Город Курск" не отвечают на комментарии, в "Квадре" не отвечают на звонки. Почему нет оф. комментариев от администрации города? Какие санкции будут применены к "Квадре"?

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- 6 сентября 2021 года. Газета "Курские известия": Готовность к зиме в Курской области почти 90 процентов. Техническое завершение работ "Квадра" прогнозирует на середину сентября. Роман Старовойт напомнил, что 100-процентная готовность к отопительному сезону должна быть к 24-25 сентября.

- А потом еще один участок найдете? И так каждый день? Спрашивается, что летом делали? И каждый четверг, когда воду отключали? Господа управленцы, чтоб ж у вас все так плохо?

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