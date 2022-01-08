В Башкирии возбудили дело по факту отравления 11 человек парами хлора

По факту отравления парами хлора 11 молодых людей, отдыхавших в банном комплексе в Иглинском районе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета РФ по РБ.

Дело завели по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следствие установило, что компания молодых людей 7 января отдыхала в банном комплексе в селе Ясная поляна Иглинского района. Ночью несколько человек почувствовали себя плохо, вызвали скорую помощь. После этого все 11 человек были доставлены в больницу, где врачи диагностировали у них отравление парами хлора.

На месте происшествия эксперты произвели заборы воздуха и воды, которые направлены на исследование. Следователи допрашивают руководство и работников комплекса. Также планируется провести судебную экспертизу оборудования бассейна, чтобы проверить его исправность и соответствие предъявляемым законом требованиям, уточнили в СКР.