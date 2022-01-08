Полиция обеспечила порядок в подтопленном поселке Красноярского края

В подтопленном водами Енисея поселке Стрелка Красноярского края заступили на дежурство сотрудники полиции Лесосибирска. Они обеспечивают охрану общественного порядка, обходят территорию, оповещают жителей о развитии ситуации и пунктах временного размещения, оказывают помощь в эвакуации имущества. Об этом рассказали в главке МВД по Красноярскому краю.

По информации МЧС, сегодня вода в окрестностях поселка может подняться до отметок 900-920 сантиметров. Утром 8 января уровень составил 882 сантиметра при критическом 830. Подтоплены 25 приусадебных участков.

Напомним, чрезвычайная ситуация сложилась в населенном пункте городского округа Лесосибирск из-за ледостава на реке - вода вышла из берегов. Уровень Енисея начал подниматься 4 января, на следующий день превысил отметку 840 см, затем упал, а позже вода снова стала прибывать.

В поселке Стрелка работают сотрудники подразделений ГИБДД и МЧС, участковые уполномоченные полиции. На случай осложнения ситуации в резерве находятся более 100 сотрудников МВД, готовые прийти на помощь местным жителям и двум нарядам полицейских, который сейчас дежурят на территории Стрелки.

Добавим, подтопления в поселке случаются регулярно.