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08.01.2022 09:35
Рубрика: Происшествия

Полиция обеспечила порядок в подтопленном поселке Красноярского края

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В подтопленном водами Енисея поселке Стрелка Красноярского края заступили на дежурство сотрудники полиции Лесосибирска. Они обеспечивают охрану общественного порядка, обходят территорию, оповещают жителей о развитии ситуации и пунктах временного размещения, оказывают помощь в эвакуации имущества. Об этом рассказали в главке МВД по Красноярскому краю.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
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По информации МЧС, сегодня вода в окрестностях поселка может подняться до отметок 900-920 сантиметров. Утром 8 января уровень составил 882 сантиметра при критическом 830. Подтоплены 25 приусадебных участков.

Напомним, чрезвычайная ситуация сложилась в населенном пункте городского округа Лесосибирск из-за ледостава на реке - вода вышла из берегов. Уровень Енисея начал подниматься 4 января, на следующий день превысил отметку 840 см, затем упал, а позже вода снова стала прибывать.

В поселке Стрелка работают сотрудники подразделений ГИБДД и МЧС, участковые уполномоченные полиции. На случай осложнения ситуации в резерве находятся более 100 сотрудников МВД, готовые прийти на помощь местным жителям и двум нарядам полицейских, который сейчас дежурят на территории Стрелки.

Добавим, подтопления в поселке случаются регулярно.

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