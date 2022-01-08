В Кузбассе возбудили уголовное дело о гибели стариков в пансионате

Как сообщили в СУ СКР по Кемеровской области, уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ).

По данным следствия, пожар в одном из частных пансионатов Кемеровского муниципального округа произошел около четырех утра по местному времени. Погибли четверо - 87-летняя женщина и трое мужчин - комната мужчин располагалась напротив хозяйственного помещения, где произошло возгорание. Тела погибших обнаружили спасатели, потушившие огонь.

Как установили следователи, пожарная сигнализация в пансионате сработала. Причина ЧП, по предварительным данным, - неисправность электропроводки.

У предпринимателя, содержавшего пансионат для пожилых людей, изъяли необходимую для расследования документацию. Назначен ряд экспертиз.