На Кубани отменили запланированные с 15 января прямые рейсы из Сочи в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора сочинского аэропорта.

Ранее российская авиакомпания Nordwind Airlines объявила о запуске с 15 января прямых регулярных рейсов из Сочи в Алма-Ату и Нур-Султан. Но теперь эти планы были срочно отменены и отложены на неопределенный срок.

- По информации авиаперевозчика, решение приняли в связи со сложной ситуацией в Казахстане, - прокомментировали в пресс-службе компании-оператора сочинского аэропорта.

Как ранее уже писала "РГ", в ряде населенных пунктов Казахстана 2 января начались массовые беспорядки. Поводом стало повышение цен на сжиженный газ. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью.