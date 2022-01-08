Открытие горнолыжного курорта в Крыму позволит увеличить число туристов зимой на 40 процентов. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Корпорации развития региона Дмитрий Ворона.

- Практика других регионов показывает, что после создания горнолыжной инфраструктуры загрузка отелей в зимний период возрастает на 30-40 процентов, если брать ко всему турпотоку за год, - отметил Дмитрий Ворона.

Власти региона ведут переговоры с потенциальным инвестором о создании первого горнолыжного курорта. Рассматривается две площадки: популярное у туристов плато Ай-Петри в Ялте и район Ангарского перевала между Симферополем и Алуштой. Начало работ запланировано на 2022 год.

Генеральный директор Корпорации развития Крыма отметил, что для реализации этого проекта необходимо решить вопрос с водой, которая необходима для работы снежных пушек. Ведь власти Ялты в 2020 году заявляли, что на горе Ай-Петри нет достаточного количества источников для генерации искусственного снега, что осложняет создание горнолыжного курорта. Там планировали построить крытую лыжню.

Ранее министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщил, что рассматривается возможность создания горнолыжного кластера в районе Ангарского перевала на склонах Чатыр-Дага.

В то же время Федерация горнолыжного спорта и сноубординга Крыма еще в 2018 году заявляла о повышенном интересе европейских инвесторов к строительству горнолыжных курортов на полуострове. Назывались и наиболее подходящие для зимних развлечений территории.

Один маршрут просчитывался от села Межгорье Бахчисарайского района до Ялты, другой - на Чатыр-Даге. Только на последнем, на участке Алушта - Изобильное - Верхняя Кутузовка, эксперты насчитали 41 километр трасс, пригодных для горного спуска. Впрочем, если задача искусственного заснеживания трасс при современных технологиях решается достаточно легко, то вот сохранить снег в некоторые годы будет весьма проблематично. Ведь даже в январе в горах Крыма иногда на протяжении многих дней держится плюсовая температура. А если горнолыжный курорт будет работать всего два-три месяца в году - то какая у него может быть рентабельность?