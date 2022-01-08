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08.01.2022 13:31
Рубрика: Власть

Российские военные вывезли из Алма-Аты 25 туристов-горнолыжников

Текст: Иван Петров
Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России доставил 25 россиян из Алма-Аты в Москву. Об этом в субботу сообщают в Минобороны РФ.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Отмечается, что эвакуированные россияне находились в Казахстане по туристической визе. Все туристы прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники на горнолыжный курорт. "Но в результате обострения ситуации в стране и прекращения работы международного аэропорта российские туристы остались закрытыми в одной из гостиниц города. Находясь в отеле, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о возвращении их в Россию. В настоящее время вся группа российских туристов самолетом военно-транспортной авиации доставлена из Алма-Аты в Москву", - заключили в военном ведомстве.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
На российских военных аэродромах продолжается погрузка миротворцев и техники для направления в Казахстан

Напомним, в ряде населенных пунктов Казахстана 2 января этого года начались массовые беспорядки. Поводом стало повышение цен на сжиженный газ. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью. 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о переброске миротворческого контингента в Казахстан. Его цель - стабилизация и нормализация обстановки в республике.

В состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения Вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основными задачами направленных миротворцев являются охрана важных государственных и военных объектов, а также оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки и возвращении государства в правовое поле.

"Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан", - сообщали в Минобороны России.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Массовые беспорядки в Казахстане РГ-Видео

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