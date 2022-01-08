Самолеты Минобороны РФ доставят россиян на родину из Казахстана

Самолеты министерства обороны РФ выполнят рейсы из Алма-Аты для доставки россиян на родину, информирует российское посольство в Казахстане.

"С учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алматы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 9 января 2022 года с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта по маршрутам Алматы-Иваново и Алматы-Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации", - цитирует ТАСС сообщение диппредставительства.

Сбор состоится в терминале аэропорта в 14:00 по местному времени. Отмечается также, что трансфер до аэропорта осуществляется своими силами. Гражданам напоминают не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи, исходя из строгого ограничения "один пассажир - одно место ручного багажа". В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются.

Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые выступления в связи с ростом цен на газовое моторное топливо. Затем протесты переросли в массовые беспорядки. По просьбе казахстанского руководства в республику были направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ, которые взяли под контроль объекты инфраструктуры. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.