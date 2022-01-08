Президент Казахстана провел заседание оперативного штаба

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба. Как сообщили в пресс-службе, Токаев поручил уделить особое внимание вопросам восстановления административных, социальных и коммунальных объектов, инфраструктуры Алма-Аты и других регионов, которые пострадали в результате террористических атак.

В рамках заседания было отмечено, что исполнение охранных функций подразделениями миротворцев ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алма-Ату для участия в контртеррористической операции.

Накануне президент Казахстана в обращении к народу страны заявил, что власти не будут вести переговоры с террористами. Он также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оперативную реакцию на его обращение по поводу миротворцев.

Он также рассказал о том, что террористы имели конкретный план действий. По словам Токаева, в совершении противоправных действий в Алма-Ате приняли участие около 20 тысяч бандитов.

Ранее "РГ" сообщала о том, что президент России Владимир Путин провел ряд телефонных переговоров со своими коллегами из стран, входящих в ОДКБ, сообщил Дмитрий Песков. В частности, он неоднократно беседовал с президентом Казахстана - обсуждалась обстановка в стране и совместные действия в рамках мандата ОДКБ.