Слуцкий: Усилиями миротворцев ОДКБ удалось стабилизировать ситуацию в Казахстане

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о действиях ОДКБ в Казахстане. В своем Telegram-канале депутат указал на двойные стандарты в оценке Западом ситуации в Ливии, Сирии и в Казахстане. Так, ранее Блинкен заявил, что у властей Казахстана есть все для того, чтобы самостоятельно разобраться с протестами, и неясно, почему им потребовалась помощь извне.

"У властей Сирии и Ливии было все, чтобы самостоятельно разобраться с "протестам", то есть, с доморощенными террористами и зарубежными боевиками. Но нам, в отличие от Госдепа, абсолютно понятно, зачем понадобилась "помощь" извне по "насаждению демократии", которую никто не просил", - написал Слуцкий. Депутат указал на то, что амбиции "мирового гегемона" нисколько не помогли разрешению кризиса в этих странах, а наоборот ввергли их в войну и хаос. В то же время, по его словам, усилиями миротворцев ОДКБ уже удалось стабилизировать ситуацию в Казахстане и "предотвратить вооруженный мятеж против законных властей".

"Как говорится, почувствуйте разницу и учите историю, господин Блинкен, прежде, чем пытаться говорить о ее каких-то уроках", - отметил Слуцкий.