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08.01.2022 18:18
Рубрика: В мире

Удастся ли потушить в Туркменистане кратер "Врата ада", который сияет 50 лет

Текст: Юрий Сизов

Уже больше года прошло, как попрощался с этим миром мой старый приятель по физфаку МГУ, которого по дарованной раз и навсегда студенческой привычке все друзья называли "Кисой", по-своему интерпретируя его фамилию.

На Дальнем Востоке активизировались вулканы

Должен сказать, что профессия у него была нестандартная. Бесспорно, отчаянная и кропотливая. Регистрировать и управлять подземными ядерными взрывами. Сейчас об этом не пишут только вконец овдовевшие репортеры, а ведь тушение неуправляемых газовых фонтанов с помощью подземных ядерных взрывов являлось одним из ярких практических примеров их применения в мирных целях.

Эксперты утверждают, что в нашей стране таким образом в прошлом столетии было потушено четыре аварийных фонтана на газовых месторождениях, наиболее мощным из которых считается месторождение "Урта-Булак" в Узбекистане. В течение почти трех лет почти 55 лет назад его пытались ликвидировать всеми известными к тому времени способами.

Дело в том, что, достигая высоты в 120 метров, объем сгоравшего газа составлял свыше 12 млн кубических метров в сутки. В дуэль с ним вступали артиллеристы, уничтожая вышедшие из строя превенторы. Чуть позже для борьбы с выбросом газа были предприняты закачка в газоносный пласт воды и бурение обходных скважин, но к успеху и это не привело.

Именно поэтому и было принято решение высшего руководства страны о применении мирного атома. Для закладки заряда была пробурена наклонная штольня, в которой заряд был помещен на глубине 1500 метров под поверхностью земли. Его подрыв был произведен осенью 1966 года, в результате чего скважина была пережата слоями породы, а фонтан пламени погас через 22 секунды после подрыва.

Воспоминание об этой уникальной операции возникло в результате распоряжения президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова остановить утечку и возгорание газа в кратере, который образовался в регионе Дарваза еще в 1970-е годы, сообщает агентство Азертадж.

Кстати, ранее он был официально назван "Сияние Каракумов". Местные жители и туристы часто называют его "Дарваза", а в зарубежных путеводителях закрепилось наименование "Врата ада". Он образовался в 1971 году после обвала подземной пустоты при бурении. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу от выбросов токсичных газов, геологи решили их поджечь. По расчетам огонь должен был погаснуть через несколько недель, однако кратер диаметром около 70 метров продолжает гореть более пятидесяти лет.

На заседании республиканского правительства туркменский лидер поручил принять исчерпывающие меры для окончательного решения назревшей экологической проблемы. Но какие именно решения будут окончательно сформулированы, пока не сообщается.

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