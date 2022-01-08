В Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребенок

Один ребенок погиб от огнестрельного ранения, еще один пострадал в ходе беспорядков в Алма-Ате, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Казахстане. По данным ведомства, родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего мальчика роковым.

Кроме того, 7 января в одну из детских больниц Алма-Аты с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. Врачи борются за его жизнь. Неизвестные лица расстреляли автомашину гражданских лиц.

Между тем правоохранительные органы Казахстана задержали свыше 4,4 тысяч человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны, которые начались 2 января. Власти республики вводят в крупных городах жесткие меры безопасности. Приступили к выполнению задач миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Продолжаются контакты стран ОДКБ на высшем уровне. Так, состоялся продолжительный телефонный разговор между Владимиром Путиным и его казахстанским коллегой. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность главе российского государства за помощь от ОДКБ, особенно от России. Путин поддержал предложение Токаева провести видеоконференцию лидеров стран ОДКБ.