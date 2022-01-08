В МИД РФ назвали хамским заявление Блинкена о миротворцах в Казахстане

Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу событий в Казахстане. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства иностранных дел России.

Так в МИД прокомментировали фразу Блинкена относительно ввода миротворцев в Казахстан: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти. В ответ в министерстве подчеркнули, что это легитимный ответ ОДКБ на призыв руководства Казахстана, о котором был уведомлен Совет Безопасности ООН

Дипломаты предложили Блинкену урок, касающийся его страны: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным. Этому учат все 300 лет американской государственности, отметили в МИД, добавив, что многое по этому поводу могут рассказать корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы, индейцы североамериканского континента и "другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя "дома" этих незваных гостей".

Между тем, подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. Как отметили в Минобороны России, миротворцы выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры. При этом, они не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране.