Вьетнамский VinFast показал макеты трех электромобилей

Вьетнамский VinFast показал на выставке CES-2022 в Лас-Вегасе сразу три новых электрокроссовера - VF5, VF6 и VF7 - и анонсировал планы открытия автомобильного производства в США.

VinFast, дочернее предприятие финансово-промышленного холдинга VinGroup, начало свою деятельность в 2017 году с производство мотороллеров. Через два года компания выпустила первый автомобиль VinFast, а в конце 2021-го - электромобиль.

В 2022-м параллельно с расширением модельного ряда электромобилей компания переходит к экспансии. Приоритетная задача VinFast на пути превращения в глобального игрока - закрепиться на рынке США.

Некоторые шаги в этом направлении уже предприняты, например, в прошлом году VinFast начал выстраивать дилерскую сеть. В дальнейших планах запуск производства в США электромобилей в конце 2024 года, а позднее и собственного предприятия по выпуску тяговых батарей для электромобилей производительностью в 1 миллион штук в год.

Что за электромобили? VF5 или VF e32 - субкомпактный кроссовер формата Hyundai Creta с контрастной горизонтальной крышей. Кроссоверы VF6 (он же VF e33) и VF7 (VF e35P) - машины более крупных габаритов, первый имеет привычный для семейного компактного "паркетника" облик, второй имеет гораздо большую индивидуальность в образе - ниспадающая к корме "парящая" крыша, профилированные пороги, выразительно переплетающиеся грани на кузовных поверхностях.

Никаких технических подробностей автопроизводитель пока не раскрыл.

Фото: www.autohome.com.cn

Фото: www.autohome.com.cn