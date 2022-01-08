Вирусолог Жемчугов исключил подъем заболеваемости COVID-19 после праздников

В России после новогодних праздников не ожидается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил врач-вирусолог Владислав Жемчугов.

"Мороз на улице, люди празднуют, никто не заразится, каникулы в школах, вузах, многие улетели за границу", - рассказал врач, отметив, что не ожидает подъема заболеваемости. Однако, по мнению Жемчугова, сейчас заболевают те, кто не вакцинирован или переболел давно. Эксперт также считает, что пандемия CОVID-19 закончится в течение 2022 года.

Ранее стало известно, что в России зарегистрированы не только завозные случаи заражения штаммом "омикрон", но и случаи инфицирования людей, не покидавших страну в последнее время. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, регионам следует принимать серьезные превентивные меры для предупреждения распространения "омикрона". "Крайне необходимо активизировать вакцинацию и своевременную ревакцинацию", - отметил министр.