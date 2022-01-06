Мурашко: "Омикрон" выявлен у россиян, не покидавших страну

В России зарегистрированы не только завозные случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон", но и случаи инфицирования людей, не покидавших страну в последнее время. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании штаба ведомства.

Министр считает, что регионам следует принимать серьезные превентивные меры для предупреждения распространения "омикрона", учитывая его высокую заразность. "Во многих странах мы сегодня видим взрывной рост заболеваемости новым штаммом - счет идет на сотни тысяч и даже миллионы новых случаев​​​. В этих условиях крайне необходимо активизировать вакцинацию и своевременную ревакцинацию", - приводит слова Мурашко РИА Новости.

В конце декабря сообщалось, что число зараженных "омикроном" в России преодолело отметку в 100 человек, все они проходили тестирование и обязательную изоляцию в обсерваторе. На данный момент среди регионов РФ подтверждены случаи заражения новым штаммом в Карелии, Пермском крае и Иркутске. У всех зараженных течение заболевания легкое.

Инкубационный период "омикрона" может длиться 3-5 дней вместо привычных 14 суток, говорили ранее в Роспотребнадзоре. В связи с этим штамм и является более заразным, чем другие варианты COVID-19. Для борьбы с распространением коронавируса медики рекомендуют привиться гражданам, у которых нет медотвода.