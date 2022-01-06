Мурашко: "Омикрон" выявлен у россиян, не покидавших страну

Министр считает, что регионам следует принимать серьезные превентивные меры для предупреждения распространения "омикрона", учитывая его высокую заразность. "Во многих странах мы сегодня видим взрывной рост заболеваемости новым штаммом - счет идет на сотни тысяч и даже миллионы новых случаев. В этих условиях крайне необходимо активизировать вакцинацию и своевременную ревакцинацию", - приводит слова Мурашко РИА Новости.
В конце декабря сообщалось, что число зараженных "омикроном" в России преодолело отметку в 100 человек, все они проходили тестирование и обязательную изоляцию в обсерваторе. На данный момент среди регионов РФ подтверждены случаи заражения новым штаммом в Карелии, Пермском крае и Иркутске. У всех зараженных течение заболевания легкое.
Инкубационный период "омикрона" может длиться 3-5 дней вместо привычных 14 суток, говорили ранее в Роспотребнадзоре. В связи с этим штамм и является более заразным, чем другие варианты COVID-19. Для борьбы с распространением коронавируса медики рекомендуют привиться гражданам, у которых нет медотвода.