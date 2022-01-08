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Вышел новый трейлер "Женщины в доме напротив девушки в окне"

Новости
    08.01.2022, 17:16
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Черная детективная комедия Netflix "Женщина в доме напротив девушки в окне" (The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window) обзавелась новым трейлером (18+).

Ролик, в котором Анна, героиня Кристен Белл, расписывается в своих проблемах, далее укатываясь в паранойю, осуществился на YouTube-канале сервиса.

Анна данная, коротая время за бытовым алкоголизмом и таблетками после развода, как-то обращает внимание на занявшего соседний пустующий дом симпатичного мужчину (Том Райли) с дочкой. А после замечает в окошке и жестокое убийство. Но это пока не точно, ведь мозг несчастной затуманен разного рода излишествами. Поэтому необходимо расследование. И берется за него Анна своими силами.

Релиз - уже 28 января.

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