Вышел новый трейлер "Женщины в доме напротив девушки в окне"

Черная детективная комедия Netflix "Женщина в доме напротив девушки в окне" (The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window) обзавелась новым трейлером (18+).

Ролик, в котором Анна, героиня Кристен Белл, расписывается в своих проблемах, далее укатываясь в паранойю, осуществился на YouTube-канале сервиса.

Анна данная, коротая время за бытовым алкоголизмом и таблетками после развода, как-то обращает внимание на занявшего соседний пустующий дом симпатичного мужчину (Том Райли) с дочкой. А после замечает в окошке и жестокое убийство. Но это пока не точно, ведь мозг несчастной затуманен разного рода излишествами. Поэтому необходимо расследование. И берется за него Анна своими силами.

Релиз - уже 28 января.