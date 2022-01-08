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08.01.2022 15:36
Рубрика: Власть

Захарова: ОБСЕ не оказала помощи подвергшимся нападениям в Казахстане журналистам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила зашкаливающую степень агрессии со стороны участников уличных беспорядков в Казахстане по отношению к работающим там журналистам и СМИ. В своем Telegram-канале она заявила, что эти атаки носят явно целенаправленный характер.

Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov
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- Очевидно, чтобы максимально затруднить доступ к объективной картине разгула "сугубо мирного протеста", - подчеркивает Захарова.

Она напомнила о нападении на офис казахстанского филиала телерадиокомпании "Мир". В нем приняли участие около 500 преступников, которые были вооружены. Они "работали по плану, были хорошо подготовлены и действовали организованно", отмечает Мария Захарова. Она также привела в пример и другие нападения.

- Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация - никто даже не поинтересовался судьбой журналистов "Мира" и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи, - резюмировала официальный представитель МИД РФ, называя произошедшее "пещерным вандализмом".

- И где же внятная реакция со стороны международных правозащитных институтов? Где адекватная оценка ОБСЕ, в первую очередь ее представителя по вопросам свободы СМИ? - задается вопросами Захарова.

Мария Захарова констатирует, что подобное игнорирование прямых обязанностей, дисфункция и непрофессионализм могут привести к печальным последствиям, погромщики и мародеры могут воспринимать это как молчаливое согласие "международного сообщества" с творимыми по отношению к СМИ и журналистам злодеяниями.

Ранее "РГ" сообщала о том, что в ходе беспорядков в Алма-Ате погиб ребенок, еще один получил ранения.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Казахстан Правительство МИД Международные организации ОБСЕ Массовые беспорядки в Казахстане Нападения на журналистов

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