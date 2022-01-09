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09.01.2022 00:39
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" закрыл продажу билетов в Казахстан до 20 января

В связи с нестабильной ситуацией в Казахстане авиакомпания "Аэрофлот" закрыла продажу авиабилетов в эту страну на рейсы, запланированные до 20 января.

В МВД Казахстана не подтвердили информацию о боях в пригороде Алма-Аты

Кроме того, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании, закрыта продажа авиабилетов на рейсы, запланированные из Казахстана в РФ до 21 января.

"Аэрофлот" также отменил все рейсы из Москвы в Казахстан до 10 января, а из Казахстана в РФ - до 11 января.

Отмечено, что компания находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией и МИД РФ по вопросам восстановления авиаперевозок из Казахстана и в Казахстан.

Пассажирам отменённых рейсов предлагается вынужденный возврат денег.

Ранее аавиакомпания закрыла продажу билетов в Казахстан на две недели.

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