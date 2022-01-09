Антитела после COVID-19 могут атаковать здоровые клетки

Американские ученые заявили, что антитела после COVID-19 могут работать неправильно и атаковать здоровые клетки организма.

Сотрудники Института сердца в Лос-Анджелесе провели исследование, в ходе которого выяснилось, что у 177 медицинских работников, перенесших COVID-19 еще до появления вакцин, в течение полугода после выздоровления были хронические воспаления: повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine.

Ранее уже не раз сообщалось, что переболевшие коронавирусом россияне часто жалуются на повышенную утомляемость, боль в суставах, головную боль. "Особенно критичны первые три недели после выздоровления, в это время возможны тромбозы, соответственно, велик риск инфарктов, инсультов", - объяснил кардиолог Заурбек Шугушев. Он напомнил, что SARS-CoV-2 поражает нервную систему человека и способен жить в ней долгие месяцы.