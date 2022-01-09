Биолог оценила риски нового кипрского штамма коронавируса "дельтакрон"

Обнаруженный на Кипре новый штамм коронавируса, условно названный "дельтакрон", заслуживает тщательного наблюдения и изучения, так как пока не ясно, к каким изменениям его свойств привели выявленные мутации. Такое мнение высказала Анча Баранова, известный биолог, главный научный сотрудник Медико‑Генетического Научного Центра РАМН (Москва), научный директор биомедицинского холдинга "Атлас", профессор Университета Джорджа Мейсона (США).

"Пока этот штамм не получил официального статуса ВОЗ, но уже понятно, что это интересный случай, и за его развитием необходимо следить", - сказала Анча Баранова в своем YouTube-канале.

"Это штамм на "шасси" "дельты", то есть, по сути, является "дельтой", но при этом кипрские ученые отметили присутствие в его геноме мутаций, которые могут приблизить этот штамм по свойствам к "омикрону", - отметила Баранова.

Заболевание COVID-19, вызванное "дельтой", во многих случаях протекает тяжело. При "омикроне", как сообщают медики из разных стран, клинические проявления, если говорить в среднем, более легкие, однако этот вариант намного заразнее и стремительно распространяется по миру - в странах, где хорошо налажено тестирование, регистрируют сотни тысяч инфицированных ежедневно. К чему приведет "сочетание" характеристик двух предыдущих штаммов в одном новом - пока не ясно.

"Мы не знаем пока, будет ли кипрский вариант обладать повышенной способностью ухода от антител, или более высокой инфекционностью. Именно поэтому необходимо наблюдать за ним", - подчеркнула эксперт.

Баранова сказала, что нет данных о том, что кипрский вариант возник в результате комбинации двух штаммов - "дельты" и "омикрона". "Скорее всего, его возникновение связано с больничной эволюцией, - предположила доктор Баранова. - Потому что детектирован этот штамм в основном у людей, хотя их пока не так много. всего несколько десятков, которые лечились в стационарах".