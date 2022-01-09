Для безопасности Елизаветы II над Виндзорским замком установят бесполетную зону

Над резиденцией британской королевы в Виндзоре на высоте 762 метра будет остановлена бесполетная зона. Решение принято ради обеспечения безопасности Екатерины II.

По данным газеты The Sun, запрет на полеты вблизи замка (в радиусе 2,2 километра) будет введен с 27 января. Следить за соблюдением мер будет диспетчерская служба национального управления гражданской авиации Великобритании. Если вдруг в указанную зону вторгнется воздушный объект, и он не будет отвечать на вызов диспетчеров - на его перехват отправят истребители королевских ВВС.

Напомним, что 25 декабря на территорию Виндзора, где находилась королева, проник вооруженный мужчина. Впрочем, по данным правоохранителей, нарушителю так и не удалось попасть в расположенные не территории замка здания. Его задержали и поместили в специализированное учреждение. Отмечается, что мужчина страдает расстройством психики.