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09.01.2022 15:41
Рубрика: В мире

Для безопасности Елизаветы II над Виндзорским замком установят бесполетную зону

Фото: AFP/Kirsty Wigglesworth Фото: AFP/Kirsty Wigglesworth
Фото: AFP/Kirsty Wigglesworth

Над резиденцией британской королевы в Виндзоре на высоте 762 метра будет остановлена бесполетная зона. Решение принято ради обеспечения безопасности Екатерины II.

Фото: Victoria Jones / POOL / AFP
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По данным газеты The Sun, запрет на полеты вблизи замка (в радиусе 2,2 километра) будет введен с 27 января. Следить за соблюдением мер будет диспетчерская служба национального управления гражданской авиации Великобритании. Если вдруг в указанную зону вторгнется воздушный объект, и он не будет отвечать на вызов диспетчеров - на его перехват отправят истребители королевских ВВС.

Напомним, что 25 декабря на территорию Виндзора, где находилась королева, проник вооруженный мужчина. Впрочем, по данным правоохранителей, нарушителю так и не удалось попасть в расположенные не территории замка здания. Его задержали и поместили в специализированное учреждение. Отмечается, что мужчина страдает расстройством психики.

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