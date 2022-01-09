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09.01.2022 12:59
Рубрика: Экономика

До двух третей компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году

Текст: Нина Егоршева

Зарплату своим сотрудникам в России в новом году намерены повысить до двух третей компаний. Некоторые руководители сделали это еще в конце 2021 года. Об этом ТАСС сообщили эксперты в сфере рекрутинга.

Фото: Istock
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В частности, по словам директора департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Натальи Даниной, об увеличении окладов сотрудников задумываются 67% руководителей компаний. Среди них 18% компаний запланировали индексацию на январь, 9% - проведут ее в феврале, 15% - в марте - апреле. При этом более 19% пересмотрели зарплаты сотрудников в декабре 2021 года.

Уточняется, что в среднем рост заработной платы ожидается на уровне 5%. "Этот показатель в последние несколько лет держится на одном уровне, но по факту пересмотр может быть и более значительным. Кроме того, заработные платы внутри одной компании растут непропорционально: кому-то оклад могут увеличить на 13%, кому-то - на 4%", - отмечает Данина.

В сервисе Superjob сообщили, что повышать зарплаты в 2022 году планирует 29% компаний. Это больше, чем в 2020 году, тогда о таком намерении сообщили только 21% руководителей. Тем не менее показатели доковидного 2019-го года пока не достигнуты. Тогда о надбавках своим сотрудникам задумывались 32% компаний. Не планирует индексировать зарплаты сотрудникам в наступившем году 41% работодателей.

Ранее россияне рассказали, что в 2022 году хотели бы получать 166 тысяч рублей в месяц. Согласно исследованию сервиса Работа.ру, эта сумма меняется в зависимости от региона. Так, москвичи хотели бы зарабатывать ежемесячно 181 тысячу рублей, петербуржцы - 175 тысяч рублей. Зарплата до 29 тысяч рублей устроила бы всего 5% опрошенных.

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