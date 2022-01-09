Доктор Мясников рассказал о скорости мутации коронавируса

Популярный врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале рассказал о темпах эволюции вируса. По его словам, мутация вируса идет каждые два-три месяца. При этом клинически значимые мутации происходят раз в четыре-шесть месяцев.

Именно поэтому, как объясняет Мясников, россиян не должно удивлять требование врачей о ревакцинации от коронавируса. "Дело в том, что все противовирусные вакцины вводятся два-три раза", - уточняет эксперт. Так, он напомнил, что вакцина против вируса гепатита В состоит из трех доз, последняя вводится с интервалом в полгода. Похожим образом происходит вакцинация против вируса полиомиелита - три дозы с интервалом в шесть месяцев. Вакцину от столбняка колют каждые 10 лет. А вакцину против вируса папилломы человека вводят в возрасте до 15 лет дважды с интервалом в 6-22 месяцев, а после - еще три дозы, последняя с интервалом в полгода.

Ранее доктор Мясников заявил, что коронавирус не является новой болезнью, поэтому к COVID-19 следует относиться соответствующим образом. Эксперт пояснил, что всегда были ОРЗ (ОРВИ) и вирусные пневмонии. Их возбудителями являются, в частности, вирусы гриппа типа А и Б, человеческие коронавирусы, риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы и так далее. А если судить по клиническим проявлениям, то ни ОРЗ, ни вирусные пневмонии, вызванные COVID-19, не отличаются от ОРЗ и вирусных пневмоний, к которым приводят другие возбудители, подчеркнул он.