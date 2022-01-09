Должники смогут защищать несгораемый остаток

В остальных случаях должники смогут написать в банк заявление, чтобы тот при взыскании с зарплаты оставлял у них на счете прожиточный минимум.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что в практику вошло регулярное назначение президентом России и правительством страны единовременных адресных социальных выплат.

Например, в период пандемии неоднократно также назначались социальные выплаты на детей. Были разовые выплаты и пенсионерам.

"И это далеко не все меры поддержки, которые были оказаны гражданам в трудный период пандемии, - подчеркивает Владимир Груздев. - Есть уверенность, что практика адресных социальных выплат будет продолжена. И крайне важно, что любые выплаты, имеющие социальную направленность, будут защищены законом. В будущем не придется каждый раз вносить поправки в закон при принятии решения о той или иной единовременной социальной выплате".

Он напомнил, что закон запрещает накладывать взыскания по исполнительным производствам на определенные выплаты. Например, иммунитет распространяется на алименты, пенсии по случаю потери кормильца, средства материнского капитала и т.п.

Теперь в этот список внесены и единовременные социальные выплаты, назначаемые президентом или правительством страны. Сколько человеку назначено, столько он должен получить на руки.

В некоторых случаях взыскатели приносят исполнительные листы напрямую в банк, где есть зарплатный счет у должника. Но теперь человек сможет установить неприкосновенный минимум получки

Другая новация: должники получат право написать заявление в свой банк с требованием оставлять прожиточный минимум при взыскании с зарплаты тех или иных ежемесячных выплат. Закон, защищающий прожиточный минимум, был принят еще в прошлом году. Нормы вступают в силу в феврале этого года. Но в них прописано право должника обратиться с соответствующим заявлением в службу судебных приставов. Как рассказали в ведомстве, подать заявление можно будет через портал госуслуг.

Публикуемый же сегодня закон дает возможность человеку зафиксировать неснижаемый остаток еще и с помощью заявления в банк.

В некоторых случаях взыскатели приносят исполнительные листы напрямую в банки, минуя приставов. Так что новые нормы повышают социальную защиту должника.