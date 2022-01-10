Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 444-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Пункт 8 статьи 13 Федерального закона от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3400; 2017, N 48, ст. 7052; 2021, N 18, ст. 3062) дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае возврата кредитной организацией заемщику по кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, денежных средств в порядке, предусмотренном частью 223 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", внесение изменений, связанных с таким возвратом денежных средств, в ранее установленные условия закладной не требуется.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2011, N 27, ст. 3873; N 49, ст. 7067; 2012, N 31, ст. 4333; 2013, N 51, ст. 6699; 2014, N 30, ст. 4217; N 52, ст. 7543; 2016, N 11, ст. 1493; 2017, N 22, ст. 3070; 2018, N 49, ст. 7523; 2019, N 8, ст. 715; 2020, N 24, ст. 3740; 2021, N 1, ст. 34; N 27, ст. 5062, 5188) следующие изменения:

1) статью 8 дополнить частями 6-8 следующего содержания:

"6. Должник-гражданин вправе обратиться в банк или иную кредитную организацию, осуществляющие обслуживание его счетов и исполняющие содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств или об их аресте, с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации) при обращении взыскания на его доходы. Указанный прожиточный минимум может быть сохранен банком или иной кредитной организацией только на одном из счетов должника-гражданина.

7. В заявлении, предусмотренном частью 6 настоящей статьи, должник-гражданин указывает:

1) фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона;

2) реквизиты открытого ему в данном банке или иной кредитной организации банковского счета, на котором необходимо сохранять заработную плату и иные доходы ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации).

8. При наличии лиц, находящихся на иждивении должника-гражданина, должник-гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации).";

2) в статье 70:

а) часть 53 дополнить словами ", или в заявлении должника-гражданина, предусмотренном частью 6 статьи 8 настоящего Федерального закона";

б) дополнить частью 102 следующего содержания:

"102. В случае поступления в банк или иную кредитную организацию заявления должника-гражданина, предусмотренного частью 6 статьи 8 настоящего Федерального закона, при возвращении исполнительного документа взыскателю в нем проставляется отметка о сохранении должнику-гражданину заработной платы и иных доходов, находящихся на счете должника-гражданина, ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации).";

3) часть 11 статьи 99 после слов "находящиеся на счетах должника," дополнить словами "заявлении должника, предусмотренном частью 6 статьи 8 настоящего Федерального закона,";

4) в части 1 статьи 101:

а) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12) пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;";

б) пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19) выплаты, осуществляемые в соответствии с нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям, имеющим детей;";

в) дополнить пунктом 20 следующего содержания:

"20) денежные выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.".

Статья 3

Статью 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6673; 2017, N 50, ст. 7549; 2018, N 53, ст. 8480; 2021, N 27, ст. 5157) дополнить частями 221 - 228 следующего содержания:

"221. С банковского счета (банковских счетов) заемщика может осуществляться списание денежных средств в счет погашения задолженности заемщика по договору потребительского кредита (займа) в случае предоставления заемщиком кредитной организации, в которой у него открыт банковский счет (банковские счета), распоряжения о периодическом переводе денежных средств либо заранее данного акцепта на списание денежных средств с банковского счета (банковских счетов) заемщика, за исключением случая, предусмотренного частью 222 настоящей статьи.

222. С банковского счета (банковских счетов) заемщика не может осуществляться списание денежных средств, относящихся к видам доходов, предусмотренных частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и имеющих характер единовременных выплат, в счет погашения задолженности по договору потребительского кредита (займа) без получения кредитной организацией, в которой у заемщика открыт банковский счет (банковские счета), дополнительного согласия заемщика на списание таких денежных средств отдельно по каждому случаю поступления таких денежных средств на банковский счет (банковские счета) заемщика.

223. Заемщик, предоставивший кредитной организации, в которой открыт банковский счет (банковские счета) заемщика, распоряжение о периодическом переводе денежных средств либо заранее данный акцепт на списание денежных средств со своего банковского счета (банковских счетов) в целях погашения задолженности по договору потребительского кредита (займа), имеет право в течение четырнадцати календарных дней со дня списания с его банковского счета (банковских счетов) денежных средств, относящихся к видам доходов, предусмотренных частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и имеющих характер периодических выплат, обратиться к кредитору с заявлением о возврате таких денежных средств. В случае получения данного заявления заемщика кредитор обязан в течение трех рабочих дней возвратить такие денежные средства на банковский счет (банковские счета) заемщика.

224. При возврате заемщику ранее списанных с его банковского счета (банковских счетов) денежных средств в случае, предусмотренном частью 223 настоящей статьи, сумма текущей задолженности заемщика увеличивается на сумму возвращенных денежных средств. Обязательства заемщика по уплате задолженности по договору потребительского кредита (займа) в размере возвращенных по его заявлению денежных средств и начисленных на них процентов в размере, не превышающем размера процентов, установленного договором потребительского кредита (займа), со дня возврата кредитной организацией заемщику денежных средств до дня уплаты заемщиком задолженности по договору потребительского кредита (займа) в размере возвращенных ему кредитной организацией денежных средств должны быть исполнены заемщиком в течение семи календарных дней с даты зачисления возвращенных денежных средств на банковский счет (банковские счета) заемщика. В течение указанного срока задолженность заемщика в размере возвращенных денежных средств и начисленных на них процентов не считается просроченной, на нее не допускается начисление неустойки (штрафа, пеней).

225. В случае неисполнения заемщиком в срок, установленный частью 224 настоящей статьи, обязанности по погашению задолженности заемщика в размере возвращенных денежных средств и начисленных на них процентов такая задолженность признается просроченной со дня, следующего за днем окончания срока, установленного частью 224 настоящей статьи для исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа) по уплате задолженности в размере возвращенных по его заявлению денежных средств и начисленных на них процентов.

226. Положения частей 221 - 225 настоящей статьи распространяются также на кредитные договоры, договоры займа, которые заключены физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой.

227. Порядок указания кода вида дохода в расчетных документах лицами, производящими гражданам выплаты, относящиеся к видам доходов, предусмотренных частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и имеющих единовременный или периодический характер, устанавливает Банк России.

228. Кредитная организация, в которой у заемщика открыт банковский счет (банковские счета), не получает дополнительное согласие заемщика, предусмотренное частью 222 настоящей статьи, если в расчетном документе отсутствует либо указан неверно код вида дохода, установленный Банком России.".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статьи 1 и 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 мая 2022 года.

3. Пункты 1, 2 и 3 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2022 года.

4. По заявлению заемщика, направленному в течение срока действия кредитного договора, договора займа, но не позднее 1 июля 2022 года, кредитор обязан в течение семи календарных дней со дня получения от заемщика указанного заявления возвратить ранее списанные с банковского счета (банковских счетов) заемщика в счет погашения задолженности по договору потребительского кредита (займа) денежные средства, которые относятся к видам доходов, предусмотренных частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и имеющих характер единовременных выплат, и поступили на банковский счет заемщика с 1 января 2021 года до 1 мая 2022 года.

5. При возврате заемщику ранее списанных с его банковского счета (банковских счетов) денежных средств в случае, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, сумма текущей задолженности заемщика увеличивается на сумму возвращенных денежных средств. Обязательства заемщика по уплате задолженности по договору потребительского кредита (займа) в размере возвращенных по его заявлению денежных средств и начисленных на них процентов в размере, не превышающем размера процентов, установленного договором потребительского кредита (займа), со дня возврата кредитной организацией заемщику денежных средств до дня уплаты заемщиком задолженности по договору потребительского кредита (займа) в размере возвращенных ему кредитной организацией денежных средств должны быть исполнены заемщиком в течение семи календарных дней с даты зачисления возвращенных денежных средств на банковский счет (банковские счета) заемщика. В течение указанного срока задолженность заемщика в размере возвращенных денежных средств и начисленных на них процентов не считается просроченной, на нее не допускается начисление неустойки (штрафа, пеней).

6. В случае неисполнения заемщиком в срок, установленный частью 5 настоящей статьи, обязанности по погашению задолженности заемщика в размере возвращенных денежных средств и начисленных на них процентов такая задолженность признается просроченной со дня, следующего за днем окончания срока, установленного частью 5 настоящей статьи для исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа) по уплате задолженности в размере возвращенных по его заявлению денежных средств и начисленных на них процентов.

7. Положения частей 4 - 6 настоящей статьи распространяются также на кредитные договоры, договоры займа, которые заключены физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой.

8. В случае возврата кредитной организацией заемщику по кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, денежных средств в порядке, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, внесение изменений, связанных с таким возвратом денежных средств, в ранее установленные условия закладной в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" не требуется.

Президент Российской Федерации В. Путин