Гинцбург оценил опасность крещенских купаний для привитых от COVID-19

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, можно ли купаться в проруби людям, сделавшим прививку от COVID-19.

По словам ученого, от крещенских купаний стоит отказаться россиянам, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также тем, для кого погружение в ледяную воду не является обычным делом. "Если человек не тренирован и предрасположен к гипертонии, то лучше ему этого не делать, чтобы инсульта и инфаркта не было", - подчеркнул Гинцбург (цитата по ТАСС).

Стоит напомнить, что любой стресс негативно сказывается на работе иммунной системы человека, а, значит, повышается риск инфицирования коронавирусной инфекцией.

Как ранее писала "Российская газета", небольшие порции алкоголя не повлияют на выработку антител к SARS-CoV-2 у тех, кто недавно сделал прививку. Но спиртные напитки угнетают работу иммунных клеток и сужает сосуды.