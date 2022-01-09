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09.01.2022 22:27
Рубрика: Происшествия

Государственная система правовой статистики будет запущена через год

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)
Государственная система правовой статистики будет запущена через год. Владимир Путин 30 декабря подписал закон, откладывающий до 1 января 2023 года ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС).

Разработка системы началась еще в 2016 году и должна была заработать с 1 января 2022 года. Однако согласно поправкам в закон срок ее ввода в эксплуатацию продлевается на год. То есть теперь срок начала предоставления правоохранителями в прокуратуру первичных статистических данных о состоянии преступности, а также размещения Генпрокуратурой официальной статистической информации в интернете перенесен на 1 января 2023 года.

Фото: Генпрокуратура РФ
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Как объяснили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, перенос запуска ГАС ПС не связан с недочетами и какими-либо ошибками в создании программы. Напротив, за пять лет Генпрокуратура уже провела значительную работу по подготовке к вводу системы в эксплуатацию, но в соответствии с требованиями законодательства в настоящее время все компоненты ГАС ПС должны быть переведены на современное отечественное программное обеспечение, включенное в единый реестр российских программ.

Перенос запуска системы правовой статистики не связан с какими-либо ошибками в ее создании

Как говорилось в пояснительной записке к закону, это технологический, трудоемкий и длительный процесс, который требует отдельного проектирования и затрагивает переработку программного кода. Одновременно с этим разработчикам нужно провести полную отладку средств интеграции ГАС ПС с ведомственными информационными системами правоохранительных органов России в новых условиях.

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