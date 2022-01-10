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10 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 439-ФЗ "О внесении изменений в статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре"

Принят Государственной Думой 21 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в статью 9 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 487-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 7805) следующие изменения:

1) в части 2 слова "1 января 2022 года" заменить словами "1 января 2023 года";

2) в части 3 слова "1 января 2022 года" заменить словами "1 января 2023 года";

3) в части 4 слова "1 января 2022 года" заменить словами "1 января 2023 года".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин