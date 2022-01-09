Как ускорить прогрев салона автомобиля в мороз

Когда стрелка термометра опускается ниже отметки 15 - 20 градусов по Цельсию, салоны автомобилей прогреваются слишком медленно. "РГ" дает рекомендации, как создать комфортную атмосферу внутри машины максимально быстро.

Рециркуляция

Важнейшее слагаемое скорейшего увеличения температуры в салоне - это включенный режим рециркуляции. Эта функция, активируемая механическим рычажком или электронной кнопкой, как известно, переводит забор забортного воздуха (с улицы) на внутренний (из салона). Никакой магии здесь нет - одна физика.

Согласитесь, что прогревать воздух, сосредоточенный внутри салона, - совсем не то, что повышать градус "ледяного" воздуха с улицы. Впрочем, у такого приема есть и известный минус. С включенной рециркуляцией из-за повышенной влажности запотевают стекла. Это не проблема для тех водителей, чьи машины оснащены подогревом лобового стекла. Остальным же нужно вернуть "климат" в штатный режим и направить поток воздуха на лобовое стекло с началом поездки.

Алгоритм вентилятора

Второй важный комплекс мер связан с правильным алгоритмом работы бортовой электроники. Сразу после пуска двигателя включите все имеющиеся электрические обогревы, но не спешите включать вентилятор печки.

Сделайте это лишь через две-три минуты после начала прогрева и ни в коем случае не врубайте вентилятор на полную мощность. Вторая (почти самая медленная) скорость будет оптимальной. В противном случае время прогрева салона лишь увеличится. Задайте небольшие обороты вентилятора и направьте уже немного разогретый воздух на лобовое стекло.

Греем коробку - греем мотор

Если ваш автомобиль оснащен "автоматом" или вариатором, для ускорения прогрева салона имеет смысл в первые минуты работы силового агрегата перевести селектор коробки в режим D или R, затянуть ручник и/или нажать педаль тормоза.

Таким образом двигатель прогреется быстрее благодаря дополнительной нагрузке от гидротрансформатора. Поступая таким образом, вы делаете добро также и самой трансмиссии, разжижая трансмиссионную жидкость и повышая таким образом ресурс узла.

Работа акселератором

Опытные водители пользуются и такой известной хитростью - вскоре после запуска мотора слегка придавливают педаль акселератора, чтобы двигатель работал в диапазоне 2000-2500 об/мин.

Таким образом увеличивается расход топлива и объем вредных выбросов, но сокращается время прогрева салона. Главное - не переусердствуйте в этом начинании. Ведь масло, не прогретое до рабочей температуры, не способно обеспечить двигателю эффективную смазку.

Не стоим, а едем

Если ваш автомобиль оснащен малообъемным бензиновым турбомотором или турбодизелем, но в конструкции нет автономного подогревателя, то греть мотор, стоя на месте дольше двух минут, не имеет смысла.

Алгоритм действий должен быть в таком случае следующим. Даете двигателю поработать на холостых оборотах пару минут, после чего начинаете медленное движение, следя за тем, чтобы стрелка тахометра не поднималась выше 2000 - 2500 оборотов в минуту.

В то же время двигайтесь не только плавно, но также не превышайте первые минуты езды скорость 40 - 50 км/ч. В противном случае набегающий холодный воздух сделает прогрев менее интенсивным.

Приспособления

Добавим, что сократить время прогрева мотора помогут такие превентивные меры и приспособления, как картонка перед решеткой радиатора (заслонка-шторка перекрывает поступление холодного воздуха под капот, в сильные морозы устанавливать такие препоны для холодного воздуха имеет прямой смысл).

Правда, учтите, что "химичить" с картонкой не следует, если "за бортом" температура +5°C и выше, чтобы двигатель не закипел.

Разумным решением будет также установка в салоне портативных автомобильных тепло-вентиляторов, которые можно запитать от прикуривателя.

Радикальным же средством станет установка автономного воздушного обогревателя. Такие устройства, которые нередко называют "фенами", включаются одновременно с двигателем и успевают обогреть машину до включения стационарной печки.