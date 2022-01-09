МИД: Около 1600 граждан России хотят вернуться из Казахстана в РФ

Порядка 1600 граждан России выразили желание вернуться домой из Казахстана на организованных вывозных рейсах. Такую цифру привела официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"По состоянию на сегодня в общей сложности зарегистрированы около 1600 граждан, изъявивших желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться в Россию", - написала она в Telegram-канале.

Напомним, что 9 января из казахстанской Алма-Аты в российский аэропорт Чкаловский вылетели три самолета военно-транспортной авиации с пожелавшими покинуть Казахстан гражданами России на борту. Гражданское авиасообщение с Казахстаном приостановлено компанией до 20 января.

Тем временем, в посольстве РФ в Нур-Султане создан кризисный штаб, который занимается обращениям российских граждан, желающих покинуть Казахстан.