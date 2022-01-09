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09.01.2022 14:31
Рубрика: Власть

Три самолета ВКС России с россиянами на борту вылетели из Казахстана в Москву

Текст: Иван Петров
Первые три самолета военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России с россиянами на борту вылетели из Казахстана в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российских миротворцев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Накануне сообщалось, что одним из россиян, застрявших из-за массовых беспорядков в Казахстане, оказался актер Илья Глинников (сериал "Интерны", шоу "Холостяк" на ТНТ).

В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека

Днем ранее сообщалось, что российские военные вывезли из Алма-Аты 25 туристов-горнолыжников, отправившихся на новогодние каникулы на местный горнолыжный курорт в Казахстан.

Напомним, в ряде населенных пунктов Казахстана 2 января этого года начались массовые беспорядки. Поводом стало повышение цен на сжиженный газ. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью. 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о переброске миротворческого контингента в Казахстан. Его цель - стабилизация и нормализация обстановки в республике.

В состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения Вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основными задачами направленных миротворцев являются охрана важных государственных и военных объектов, а также оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки и возвращении государства в правовое поле.

В настоящее время созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

Уже прибывшие в соседнюю страну десантники приступили к выполнению задач. Некоторые подразделения на аэродроме "Алматы" тренируются предотвращать внештатные ситуации.

Власть Безопасность Армия Массовые беспорядки в Казахстане

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