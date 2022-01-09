Минюст ФРГ пригрозил Telegram миллионными штрафами

На мессенджер Telegram могут быть наложены "миллионные" штрафы, если компания не будет соблюдать немецкое законодательство. Об этом в интервью изданию Bild am Sonntag заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман.
По его словам, мессенджер должен назначить в Германии официального представителя и создать механизм уведомления о противоправном контенте.
"В случае если не удастся следующая попытка доставки оповещения, то следующим шагом станет публичное оповещение. После этого мы сможем наложить денежный штраф. Наши законы предусматривают миллионные штрафы", - сказал чиновник.
Немецкие власти обеспокоены тем, что через мессенджер координируют свои действия противники коронавирусных ограничений, в том числе высказываются угрозы в адрес политиков.
Ранее Telegram погасил задолженность по штрафам в 15 миллионов рублей по шести исполнительным делам в России.