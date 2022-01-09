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Рубрика: Власть

В МВД объяснили, почему отменили штамп о браке и детях в паспорте

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости
Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

В МВД России объяснили, что из-за цифровизации и хранения основных сведений о населении в электронном виде отпала необходимость вносить в паспорт данные о регистрации брака и детях. Речь идет о соответствующей отметке в документе, удостоверяющим личность.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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"В условиях цифровой трансформации госуправления сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу", - рассказали ТАСС в МВД.

Напомним, летом прошлого года вступили в силу изменения, направленные на упрощение административных процедур, связанных с выдачей и заменой паспортов.

В частности, у граждан, которым исполнилось 20 и 45 лет, теперь есть больше времени на замену документа. Получить новый необходимо в течение трех месяцев, отметили в министерстве.

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С 30 до 90 дней увеличен срок, необходимый для подачи заявления о выдаче или замене паспорта для подростков, достигших 14-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2022 года сотрудники МВД должны оформить паспорт максимум за пять дней. Этот срок не зависит от места жительства или обстоятельств замены документа. Нововведение распространяется и на паспорта с электронным носителем.

Власть Право Личные документы Правительство МВД Выдача российских паспортов

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