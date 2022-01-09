Новый фонд займется застройкой площадок от сносимых домов

Создание Фонда развития территорий позволит объединить земельные, финансовые и организационные ресурсы. Фото: Сергей Михеев

На базе двух фондов создается новый Фонд развития территорий. Его целями будут создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение аварийного жилья, защита прав дольщиков. Закон вступил в силу с 1 января 2022 года.

Это объединение логически давно созрело, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. 95% проблем обманутых дольщиков будут решены к 2024 году. При работе с дольщиками остаются дома, по которым дольщикам были выплачены компенсации. "Эти площадки надо использовать для жилищного строительства", - подчеркнул Хуснуллин.

Программа реформирования ЖКХ, запущенная по итогам Госсовета еще в конце 2000-х годов, в основном закончилась, сейчас начинается активная работа по расселению аварийного жилья. При этом также освобождаются площадки из-под аварийного жилья, кроме того, закон о комплексном развитии территорий дает возможность осваивать эти территории.

"Поэтому объединение двух фондов - это объединение земельных ресурсов, финансовых, организационных ресурсов, которое точно даст определенный синергетический эффект", - сказал Хуснуллин.

"Я думаю, что мы к 1 марта закончим организационную структуру, потому что закон только вышел, соберем новый состав, новую систему управления и уже с учетом тех возможностей, которые у нас есть - это инфраструктурные бюджетные кредиты, инфраструктурное меню, уже более активно будем вкладываться в развитие территорий", - рассказал вице-премьер.