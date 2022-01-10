Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 436-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4767; 2018, N 1, ст. 54; N 28, ст. 4139; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8404; 2019, N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4420; N 44, ст. 6180; 2020, N 29, ст. 4512; 2021, N 1, ст. 81; N 27, ст. 5101) следующие изменения:

1) в наименовании слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

2) после наименования дополнить абзацем следующего содержания:

"Глава 1. Общие положения";

3) в статье 1 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий";

4) статью 2 изложить в следующей редакции:

"Статья 2. Цель и порядок создания публично-правовой компании

1. Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" (далее - Фонд) - унитарная некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в целях осуществления функций и полномочий публично-правового характера, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

2. Учредителем Фонда является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя Фонда от имени Российской Федерации осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - уполномоченный орган).

3. Фонд действует на основании устава, утвержденного Правительством Российской Федерации.

4. Местом нахождения Фонда является город Москва.";

5) статью 3 изложить в следующей редакции:

"Статья 3. Цели деятельности, функции, полномочия и деятельность Фонда

1. К целям деятельности Фонда относятся:

1) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

2) содействие модернизации жилищно-коммунального хозяйства, формированию эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрению ресурсосберегающих технологий;

3) обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

4) содействие реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантий защиты прав и законных интересов граждан - участников строительства, в том числе участников долевого строительства, членов жилищно-строительных кооперативов, имеющих требования о передаче жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений. Под участником строительства в целях настоящего Федерального закона понимается физическое лицо, имеющее к застройщику требование о передаче жилого помещения, требование о передаче машино-места и (или) нежилого помещения или денежное требование в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

5) иные определенные Правительством Российской Федерации цели, связанные с обеспечением устойчивого развития территорий, созданием комфортных и благоприятных условий проживания граждан, защитой прав и законных интересов граждан - участников строительства.

2. Для достижения целей деятельности, установленных настоящим Федеральным законом, Фонд осуществляет следующие функции и полномочия:

1) функции и полномочия, связанные с защитой прав и законных интересов граждан - участников строительства;

2) функции и полномочия, связанные с содействием модернизации жилищно-коммунального хозяйства и обеспечением сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

3) функции и полномочия, связанные с содействием в обеспечении устойчивого развития территорий и создании комфортных и благоприятных условий проживания граждан;

4) иные функции и полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

3. К функциям и полномочиям, связанным с защитой прав и законных интересов граждан - участников строительства, относятся:

1) формирование компенсационного фонда за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, и имущества, приобретенного за счет инвестирования указанных денежных средств (далее - компенсационный фонд);

2) учет поступивших обязательных отчислений (взносов) застройщиков в компенсационный фонд и взаимодействие с федеральным органом исполнительной власти и его территориальными органами, осуществляющими государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - орган регистрации прав), в порядке, предусмотренном статьей 11 настоящего Федерального закона, в целях обеспечения контроля за исполнением застройщиком обязанности по уплате обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд;

3) выплата за счет имущества Фонда возмещения гражданам - участникам строительства, имеющим требования о передаче жилых помещений, машино-мест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 31 пункта 1 статьи 2011 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - нежилые помещения), при несостоятельности (банкротстве) застройщика, в том числе жилищно-строительного кооператива, в соответствии с настоящим Федеральным законом;

4) выплата за счет имущества Фонда возмещения гражданам, являющимся членами жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, который создан в соответствии со статьей 20110 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и которому были переданы права застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок (далее - кооператив), если требования указанных граждан были погашены в деле о банкротстве застройщика путем такой передачи в соответствии с реестром требований участников строительства (реестром требований о передаче жилых помещений) и если указанные граждане имеют в отношении соответствующего кооператива требования о передаче жилых помещений, машино-мест и (или) нежилых помещений;

5) взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами для перечисления части возмещения при выплате его гражданину по договору, предусматривающему передачу жилых помещений, в размере средств (части средств) материнского (семейного) капитала;

6) аккредитация арбитражных управляющих в целях осуществления ими полномочий конкурсного управляющего (внешнего управляющего) в деле о банкротстве застройщика в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления, и утверждение программы обучения арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих (внешних управляющих) при банкротстве застройщиков;

7) финансирование за счет имущества Фонда мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов, домов блокированной застройки (в случае, если количество таких домов составляет три и более), зданий (сооружений), предназначенных исключительно для размещения машино-мест (далее - объекты незавершенного строительства), а также по завершению строительства (строительству) объектов инженерно- технической инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры и объектов капитального строительства, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в целях последующей безвозмездной передачи объектов инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность (далее - объекты инфраструктуры), в том числе объектов инфраструктуры, необходимых для обеспечения ввода при завершении строительства объектов незавершенного строительства в эксплуатацию;

8) выдача поручительства, предусмотренного статьей 132 настоящего Федерального закона;

9) реализация имущества, переданного Фонду по основаниям, предусмотренным статьей 20115-2-2 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в соответствии со статьей 134 настоящего Федерального закона;

10) совершение в качестве агента некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда, созданной субъектом Российской Федерации в соответствии со статьей 211 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Фонд субъекта Российской Федерации), юридических и иных действий, в том числе сделок, связанных с реализацией жилых и нежилых помещений, машино-мест в находящихся в собственности Фонда субъекта Российской Федерации объектах, завершение строительства которых осуществлялось с привлечением средств Фонда, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

11) осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, в том числе права на которые переданы Фонду по основаниям, предусмотренным статьей 20115-2-2 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в соответствии с частями 2 - 4 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2020 года N 542-ФЗ "О внесении изменений в статью 20115-2-2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и статьи 3 и 134 Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

12) осуществление функций технического заказчика, включая проведение Фондом или специально созданным им для данных целей юридическим лицом строительного контроля, в том числе путем создания Фондом для целей осуществления таких функций специального юридического лица, в отношении многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, завершение строительства которых осуществляется Фондом субъекта Российской Федерации с использованием денежных средств, предоставляемых Фондом;

13) осуществление иных функций и полномочий, связанных с защитой прав и законных интересов граждан - участников строительства, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

4. К функциям и полномочиям, связанным с содействием модернизации жилищно-коммунального хозяйства и обеспечением сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, относятся:

1) предоставление целевых средств бюджетам субъектов Российской Федерации на безвозвратной и безвозмездной основе на комплексное развитие территории жилой застройки, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации (далее - финансовая поддержка за счет средств Фонда);

2) создание, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, модернизация, развитие, вывод из эксплуатации информационных систем, в том числе в случаях и порядке, которые определены уполномоченным органом, в целях проведения мониторинга в сфере жилищно-коммунального хозяйства, формирования, ведения реестра территорий, в отношении которых может быть принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки, реестра многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, реестра жилых помещений, признанных непригодными для проживания, реестра граждан, являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, граждан, являющихся собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания, граждан, являющихся пользователями указанных жилых помещений по договору социального найма, с указанием прав граждан в связи с признанием многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, признанием жилых помещений непригодными для проживания, реестра многоквартирных домов, признанных находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии;

3) осуществление мониторинга реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, принятых в соответствии с требованиями жилищного законодательства региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденных органами государственной власти субъектов Российской Федерации краткосрочных планов реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, региональных программ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, осуществления региональными операторами деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

4) выполнение в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, функции агента Правительства Российской Федерации по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений на территории Российской Федерации гражданам, относящимся к категориям, установленным федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и актами Правительства Российской Федерации;

5) осуществление мониторинга устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства в случаях и порядке, которые определены уполномоченным органом;

6) осуществление в случаях и порядке, которые определены уполномоченным органом, мониторинга состояния систем и объектов водоснабжения, водоотведения (включая отведение поверхностных сточных вод), теплоснабжения, включающего мониторинг реализации программ модернизации таких систем и объектов, в том числе инвестиционных программ, реализации концессионных соглашений;

7) привлечение кредитных и иных заемных средств в порядке и на условиях, которые определены наблюдательным советом Фонда, в целях предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

8) привлечение средств Фонда национального благосостояния, в том числе путем размещения облигаций без обеспечения, в порядке и на условиях, которые определены Правительством Российской Федерации, и предоставление за счет привлеченных средств займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях, определенных статьей 137 настоящего Федерального закона, с учетом требований, предусмотренных указанной статьей;

9) осуществление информационно-разъяснительной и иной деятельности, направленной на просвещение граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

10) содействие в подготовке кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

11) осуществление иных функций и полномочий, связанных с содействием модернизации жилищно-коммунального хозяйства и обеспечением сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

5. К функциям и полномочиям, связанным с содействием в обеспечении устойчивого развития территорий и создании комфортных и благоприятных условий проживания граждан, относятся:

1) содействие комплексному развитию территорий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;

2) осуществление функций застройщика, технического заказчика в случаях, определенных Правительством Российской Федерации;

3) реализация совместных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации программ, направленных на строительство (завершение строительства) многоквартирных домов на земельных участках, принадлежащих Фонду, с последующей передачей части жилых помещений органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации для их предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам, имеющим низкий уровень дохода, гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний, многодетным семьям (далее - отдельные категории граждан);

4) взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и застройщиками;

5) осуществление иных функций и полномочий, связанных с содействием в обеспечении устойчивого развития территорий и создании комфортных и благоприятных условий проживания граждан, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

6. В целях выполнения функций и полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, Фонд вправе:

1) создавать юридические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе специализированные общества проектного финансирования;

2) осуществлять права учредителя в отношении юридических лиц, созданных им и являющихся унитарными юридическими лицами;

3) вносить в уставный капитал юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящей части, земельные участки с находящимися на них неотделимыми улучшениями, переданные Фонду по основаниям, предусмотренным статьей 20115-2-2 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

4) осуществлять корпоративные (членские) права и исполнять обязанности в отношении юридических лиц, участником (членом) которых является Фонд;

5) выпускать облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) инвестировать временно свободные средства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

7) осуществлять иную, в том числе приносящую доход, деятельность, направленную на достижение поставленных перед Фондом в соответствии с настоящим Федеральным законом целей.

7. Фонд в целях осуществления возложенных на него функций и полномочий может являться участником государственных программ Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Фонд осуществляет виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и соответствующие целям его создания.

9. Фонд составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности".

10. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и годовая консолидированная финансовая отчетность Фонда подлежат ежегодному обязательному аудиту отобранной на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" аудиторской организацией. Аудиторское заключение размещается на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и подлежит направлению в уполномоченный орган и Правительство Российской Федерации.

11. Счетная палата Российской Федерации и иные государственные органы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют внешний государственный аудит (контроль) в отношении Фонда.

12. Деятельность Фонда подлежит ежегодному актуарному оцениванию, предусмотренному частью 13 настоящей статьи.

13. Обязательное актуарное оценивание проводится в соответствии с законодательством об актуарной деятельности. Актуарное заключение должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 2 ноября 2013 года N 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации", и содержать результаты актуарного оценивания текущих и будущих обязательств Фонда перед участниками долевого строительства, результаты оценивания актуарной стоимости имущества компенсационного фонда, а также результаты актуарного оценивания исполнения обязательств Фонда перед гражданами - участниками долевого строительства в условиях текущих поступлений обязательных отчислений (взносов) застройщиков. Актуарное заключение размещается на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и подлежит направлению в уполномоченный орган и Правительство Российской Федерации.

14. Годовой отчет Фонда направляется Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации до 15 июля года, следующего за отчетным годом, и подлежит обязательному размещению на сайте Фонда в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в указанный срок в объеме, определенном решением наблюдательного совета Фонда, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

15. Фонд представляет публично-правовому образованию, с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда, информацию о сумме фактически произведенных застройщиками, осуществляющими строительство объектов на территории соответствующего публично-правового образования, расходов, направленных на защиту прав и законных интересов граждан - участников строительства, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации.

16. Требования к кредитным организациям на территории Российской Федерации, в которых Фонд вправе открывать банковские и иные счета и с которыми Фонд вправе заключать договоры банковского вклада (депозита), и срок, в течение которого Фондом должны быть приняты меры по возврату денежных средств, размещенных на счетах и в депозиты в кредитных организациях на территории Российской Федерации, которые перестали соответствовать указанным требованиям, устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 236-ФЗ "О публичноправовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".";

6) статью 4 изложить в следующей редакции:

"Статья 4. Имущество Фонда

1. Имущество Фонда формируется за счет имущественных взносов Российской Федерации, имущества юридических лиц, правопреемником которых является Фонд, компенсационного фонда, а также имущества, приобретенного за счет имущественных взносов Российской Федерации, инвестирования временно свободных средств, добровольных имущественных взносов, в том числе публично-правовых образований, доходов, полученных Фондом от осуществления своей деятельности, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений.

2. Имущество Фонда принадлежит ему на праве собственности и используется для достижения целей деятельности Фонда и осуществления возложенных на него функций и полномочий.

3. Порядок и сроки формирования имущества Фонда устанавливаются Правительством Российской Федерации в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

4. Денежные средства Фонда, в том числе полученные в результате приносящей доход деятельности, расходуются на реализацию возложенных на него функций и полномочий.

5. Доходы, полученные Фондом от инвестирования временно свободных средств, и иные не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления направляются в том числе на уплату процентов за использование кредитных и иных заемных средств, привлеченных Фондом в соответствии с пунктом 7 части 4 статьи 3 настоящего Федерального закона.

6. Инвестирование временно свободных средств Фонда осуществляется на принципах возвратности, прибыльности и ликвидности. Порядок, условия инвестирования временно свободных средств Фонда и перечень разрешенных объектов инвестирования временно свободных средств Фонда устанавливаются Правительством Российской Федерации.

7. Размер средств, необходимых для обеспечения деятельности Фонда, ежегодно устанавливается наблюдательным советом Фонда.

8. Обеспечение деятельности Фонда осуществляется за счет:

1) доходов от инвестирования временно свободных средств Фонда;

2) части доходов, получаемых от инвестирования средств компенсационного фонда;

3) доходов, начисленных на остаток средств на номинальном счете Фонда, указанном в части 3 статьи 10 настоящего Федерального закона;

4) доходов от осуществления иной приносящей доход деятельности;

5) имущества Фонда в размере, определенном наблюдательным советом Фонда, в случае недостаточности доходов, предусмотренных пунктами 1-4 настоящей части. В случае осуществления расходов за счет имущества Фонда доходы, предусмотренные пунктами 1-4 настоящей части, используются в первую очередь для возмещения имущества Фонда в пределах таких расходов.

9. Предельный процент доходов, получаемых от инвестирования средств компенсационного фонда и направляемых на финансирование расходов, связанных с осуществлением предусмотренных настоящим Федеральным законом функций и полномочий Фонда и обеспечением его текущей деятельности, устанавливается наблюдательным советом Фонда.

10. Распоряжение имуществом Фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Фонда. Фонд вправе совершать сделки по продаже или отчуждению иным образом принадлежащего ему имущества в государственную и муниципальную собственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и на условиях, которые определены Правительством Российской Федерации.

11. Использование имущества Фонда для осуществления функций и полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами.

12. Правительство Российской Федерации вправе установить перечень имущества Фонда, совершение сделок с которым подлежит согласованию с Правительством Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, если иное не установлено федеральными законами.

13. Перечень имущества и (или) видов имущества Фонда, на которые не может быть обращено взыскание по обязательствам Фонда, определяется Правительством Российской Федерации.";

7) после статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Глава 2. Управление Фондом и контроль за его деятельностью";

8) статью 6 изложить в следующей редакции:

"Статья 6. Органы Фонда

1. Органами управления Фонда являются наблюдательный совет Фонда, правление Фонда и генеральный директор Фонда.

2. Органом Фонда является попечительский совет Фонда.";

9) дополнить статьей 61 следующего содержания:

"Статья 61. Попечительский совет Фонда

1. Попечительский совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием органами управления Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

2. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.

3. В состав попечительского совета Фонда могут входить лица, замещающие государственные должности, и лица, замещающие должности государственной гражданской службы.

4. В состав попечительского совета Фонда не могут входить работники Фонда.

5. Общее количество членов попечительского совета Фонда не может превышать 15 человек, в том числе в состав попечительского совета Фонда входят два представителя от Федерального Собрания Российской Федерации (по одному представителю от каждой палаты Федерального Собрания Российской Федерации) и три представителя высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

6. Персональный состав попечительского совета Фонда утверждается Правительством Российской Федерации.

7. Наряду с функциями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и уставом Фонда, попечительский совет Фонда:

1) рассматривает утвержденные наблюдательным советом Фонда:

а) стратегию развития Фонда, определяющую основные направления, целевые показатели и ожидаемые результаты деятельности Фонда;

б) годовой финансовый план (бюджет) Фонда, включающий в себя в том числе общий объем расходов и смету расходов Фонда, а также изменения, вносимые в годовой финансовый план (бюджет) Фонда;

в) годовой отчет Фонда;

2) вырабатывает рекомендации для органов управления Фонда по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях попечительского совета Фонда.

8. Попечительский совет Фонда вправе создавать комитеты и комиссии по вопросам, отнесенным к его компетенции, для их предварительного рассмотрения. Порядок деятельности таких комитетов и комиссий, их состав утверждаются председателем попечительского совета Фонда. Комитеты и комиссии, созданные попечительским советом Фонда, осуществляют свою деятельность на общественных началах.

9. Фонд осуществляет за счет своих средств и в соответствии со сметой расходов Фонда материально-техническое обеспечение деятельности попечительского совета Фонда, созданных попечительским советом Фонда комитетов и комиссий, а также компенсацию расходов членам попечительского совета Фонда, не являющимся лицами, замещающими государственные должности, либо лицами, являющимися государственными гражданскими служащими, непосредственно связанных с участием в работе попечительского совета Фонда.";

10) в статье 7:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Количественный состав наблюдательного совета Фонда не должен превышать девять членов. Состав наблюдательного совета Фонда утверждается Правительством Российской Федерации по предложению уполномоченного органа сроком на три года. В состав наблюдательного совета Фонда входит генеральный директор Фонда, являющийся членом наблюдательного совета Фонда по должности.";

б) в части 5 слова "иными федеральными законами и уставом Фонда" заменить словами "другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, уставом Фонда, положением о наблюдательном совете Фонда, в том числе принимает решения о размещении Фондом облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, об утверждении программы облигаций";

в) дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:

"7. Наблюдательный совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.

8. В состав наблюдательного совета Фонда могут входить лица, замещающие государственные должности, и лица, замещающие должности государственной гражданской службы.";

11) часть 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:

"4. Полномочия правления Фонда определяются настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими федеральными законами, уставом Фонда, положением о правлении Фонда и решениями наблюдательного совета Фонда.";

12) в статье 9:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Генеральный директор Фонда назначается на должность Правительством Российской Федерации по представлению уполномоченного органа сроком на три года.";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. При осуществлении Фондом функций и полномочий в соответствии с пунктом 8 части 4 статьи 3 настоящего Федерального закона генеральный директор Фонда подписывает программу облигаций, утверждает и подписывает иные документы, принимает решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, в рамках процедуры эмиссии, обращения и погашения облигаций, за исключением документов, решений, утверждение, принятие которых отнесены к полномочиям наблюдательного совета Фонда или правления Фонда.";

13) после статьи 9 дополнить абзацем следующего содержания:

"Глава 3. Осуществление Фондом деятельности по защите прав и законных интересов граждан - участников строительства";

14) в части 1 статьи 91 слова "в пункте 5 части 1" заменить словами "в пункте 7 части 3";

15) в части 2 статьи 13 слова "на три месяца" заменить словами "на шесть месяцев";

16) наименование статьи 131 дополнить словами "в целях защиты прав и законных интересов граждан - участников строительства";

17) в части 3 статьи 132 слова "части 7" заменить словами "части 13";

18) в статье 134:

а) в части 1 слова "в том числе путем внесения" заменить словами "о внесении его", слова "коммерческих и некоммерческих" исключить, после слов "земельных участках многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" дополнить словами ", о включении земельных участков в границы территории, подлежащей комплексному развитию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности";

б) в части 2 слова "Реализация прав на имущество, указанное в части 1 настоящей статьи," заменить словами "В случае принятия Фондом решения о реализации прав на имущество, указанное в части 1 настоящей статьи, такая реализация";

в) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Денежные средства, полученные Фондом при распределении прибыли созданных им организаций, в уставный капитал которых внесено имущество, указанное в части 1 настоящей статьи, распределяются между Фондом и бюджетом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено указанное имущество. Фонд в указанном случае обязан перечислить часть полученных средств пропорционально размеру софинансирования в соответствии с решением Фонда о финансировании мероприятий, указанных в пункте 5 части 2 статьи 131 настоящего Федерального закона, в бюджет такого субъекта Российской Федерации, но не более осуществленного таким субъектом Российской Федерации софинансирования в соответствии с указанным решением Фонда о финансировании.";

19) дополнить главой 4 следующего содержания:

"Глава 4. Осуществление Фондом деятельности по содействию модернизации жилищно-коммунального хозяйства и обеспечению сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

Статья 135. Особенности осуществления Фондом деятельности по содействию модернизации жилищно-коммунального хозяйства и обеспечению сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

Фонд осуществляет деятельность по содействию модернизации жилищно-коммунального хозяйства и обеспечению сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе связанную с предоставлением финансовой поддержки за счет средств Фонда, в соответствии с настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, уполномоченного органа.

Статья 136. Особенности осуществления Фондом деятельности по обеспечению сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

1. В соответствии с настоящей статьей Фонд вправе осуществлять предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, за исключением жилых помещений, переселение из которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и национальными проектами (далее - аварийный жилищный фонд).

2. Предоставление указанной в части 1 настоящей статьи финансовой поддержки (далее в настоящей статье - финансовая поддержка) осуществляется за счет средств Фонда, сформированных за счет дополнительных имущественных взносов Российской Федерации, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и иных средств Фонда, которые могут быть использованы на эти цели в соответствии с решением Правительства Российской Федерации.

3. Предоставление финансовой поддержки осуществляется Фондом в порядке, который установлен Правительством Российской Федерации и в том числе предусматривает:

1) порядок распределения средств Фонда, сформированных за счет дополнительных имущественных взносов Российской Федерации в Фонд, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, между субъектами Российской Федерации;

2) период, в течение которого многоквартирные дома были признаны аварийными, в целях переселения граждан из которых Фондом предоставляется финансовая поддержка;

3) условия предоставления Фондом финансовой поддержки, в том числе требования к региональным адресным программам по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, срокам реализации мероприятий таких программ, на осуществление которых предоставлена финансовая поддержка;

4) порядок подачи субъектами Российской Федерации заявок на предоставление финансовой поддержки, порядок и сроки рассмотрения этих заявок Фондом;

5) направления использования полученной субъектами Российской Федерации финансовой поддержки;

6) порядок осуществления Фондом мониторинга реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, выполнения условий предоставления финансовой поддержки;

7) последствия нарушения субъектами Российской Федерации условий предоставления финансовой поддержки, порядок приостановления предоставления и возврата финансовой поддержки.

4. Финансовая поддержка предоставляется Фондом бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации, направленных на обеспечение жилищных прав граждан, являющихся собственниками жилых помещений, входящих в состав аварийного жилищного фонда, а также граждан, занимающих жилые помещения, входящие в состав аварийного жилищного фонда, по договору социального найма.

5. Финансовая поддержка предоставляется Фондом на реализацию региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утверждаемых высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и используется в соответствии с такими программами.

6. Полученные за счет средств финансовой поддержки средства бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средства местных бюджетов могут расходоваться:

1) на выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

2) на строительство многоквартирных домов (включая подготовку проектной документации в целях строительства многоквартирных домов), приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство, приобретение домов блокированной застройки, строительство индивидуальных жилых домов по проектам, отобранным в соответствии с методикой, утвержденной уполномоченным органом, а также приобретение таких индивидуальных жилых домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда;

3) на строительство наемных домов;

4) на предоставление указанным в пункте 1 настоящей части гражданам, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приобретение жилых помещений на условиях и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации;

5) на предоставление субсидий лицам, заключившим договоры о комплексном развитии территории жилой застройки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на возмещение понесенных расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, по передаче данных жилых помещений в государственную или муниципальную собственность, по уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки. Субсидия предоставляется в размере не более чем двадцать пять процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной как произведение общей площади жилых помещений, расположенных во всех многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в решение о комплексном развитии территории жилой застройки, и нормативной стоимости квадратного метра. Предоставление субсидии в размере от двадцати пяти до ста процентов указанной нормативной стоимости переселения осуществляется по решению Правительства Российской Федерации в установленных им случаях;

6) на предоставление субсидии юридическому лицу, созданному субъектом Российской Федерации и обеспечивающему реализацию решения о комплексном развитии территории, на оплату расходов, указанных в пункте 5 настоящей части, в размере до ста процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной как произведение общей площади жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, из которых осуществлено переселение граждан, и нормативной стоимости квадратного метра;

7) на приведение жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан;

8) на иные направления, предусмотренные Правительством Российской Федерации.

7. Правительством Российской Федерации могут быть установлены условия и ограничения использования финансовой поддержки в рамках направлений ее использования, предусмотренных частью 6 настоящей статьи.

8. Предоставление финансовой поддержки осуществляется на основании договора, заключенного между Фондом и субъектом Российской Федерации. Типовые условия такого договора, в том числе в части ответственности сторон, определяются Фондом по согласованию с уполномоченным органом.

Статья 137. Особенности предоставления Фондом займов за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния

1. Фонд предоставляет за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займы юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении (далее - заемщики).

2. Правительством Российской Федерации с учетом положений настоящей статьи определяются порядок и условия предоставления Фондом займов, указанных в части 1 настоящей статьи, а также цели их предоставления, которые могут включать:

1) строительство, реконструкцию, модернизацию объектов инфраструктуры;

2) строительство наемных домов;

3) иные цели, определенные Правительством Российской Федерации.

3. Предоставление Фондом займов, указанных в части 1 настоящей статьи, на цели строительства, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры осуществляется при условии заключения Фондом, субъектом Российской Федерации, на территории которого планируется реализация проекта по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры (далее - проект), и заемщиком соглашения о реализации проекта. Правительством Российской Федерации могут быть установлены случаи, при которых одной из сторон указанного соглашения также является муниципальное образование. Субъект Российской Федерации в обязательном порядке является стороной соглашения о реализации проекта.

4. По соглашению о реализации проекта субъект Российской Федерации обязуется отвечать перед Фондом полностью или частично за исполнение заемщиком его обязательств перед Фондом по договору займа (в том числе облигационному займу) в случаях, определенных Правительством Российской Федерации. Указанное обязательство субъекта Российской Федерации не является государственной гарантией.

5. Иные требования к соглашению о реализации проекта устанавливаются Правительством Российской Федерации.

6. При предоставлении Фондом займов, указанных в части 1 настоящей статьи, на цели строительства наемных домов и иные цели, определенные Правительством Российской Федерации, правила, предусмотренные частями 3-5 настоящей статьи, применяются в случаях, определенных Правительством Российской Федерации.

7. Фонд вправе выступать участником синдиката кредиторов в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".";

20) дополнить главой 5 следующего содержания:

"Глава 5. Осуществление Фондом деятельности по содействию в обеспечении устойчивого развития территорий и создании комфортных и благоприятных условий проживания граждан

Статья 138. Особенности осуществления Фондом деятельности по содействию в обеспечении устойчивого развития территорий и создании комфортных и благоприятных условий проживания граждан

1. Фонд осуществляет деятельность по содействию в обеспечении устойчивого развития территорий и создании комфортных и благоприятных условий проживания граждан в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности.

2. Фонд вправе осуществлять комплексное развитие территорий на основании решений, принятых Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, самостоятельно или с привлечением иных лиц.

3. Фонд вправе осуществлять функции застройщика, технического заказчика, проводить строительный контроль при осуществлении возложенных на него функций и полномочий в пределах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.";

21) после статьи 138 дополнить абзацем следующего содержания:

"Глава 6. Заключительные положения";

22) статью 24 признать утратившей силу.

Статья 2

Пункт 3 статьи 5 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2005, N 25, ст. 2426; 2009, N 18, ст. 2154; 2012, N 53, ст. 7607) дополнить словами ", или без обеспечения в случае, если отсутствие обеспечения допускается федеральными законами".

Статья 3

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4218, 4225; 2015, N 10, ст. 1418; N 29, ст. 4339, 4350; 2016, N 18, ст. 2495; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4269, 4282, 4298, 4306; 2017, N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4765, 4766; 2018, N 1, ст. 90; N 27, ст. 3947, 3954; N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5133; N 53, ст. 8411; 2019, N 31, ст. 4442; N 52, ст. 7820; 2020, N 29, ст. 4504, 4512; N 42, ст. 6505; N 52, ст. 8581; 2021, N 1, ст. 33; N 17, ст. 2878; N 27, ст. 5054, 5101) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 396:

а) в подпункте 33 слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий", слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

б) в подпункте 41 слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий", слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и", дополнить словами ", а также в случае, если земельные участки (права на них) отсутствуют у застройщика, признанного несостоятельным (банкротом)";

в) дополнить подпунктом 42 следующего содержания:

"42) земельного участка публично-правовой компании "Фонд развития территорий" по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".";

2) в подпункте 22 пункта 2 статьи 3910 слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий", слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2011, N 29, ст. 4301; N 49, ст. 7015, 7024; 2012, N 53, ст. 7619; 2013, N 27, ст. 3481; N 52, ст. 6979; 2015, N 27, ст. 3977; N 29, ст. 4362; 2016, N 1, ст. 11; N 27, ст. 4237; 2017, N 31, ст. 4767; 2018, N 28, ст. 4139; N 53, ст. 8404; 2019, N 26, ст. 3317; N 44, ст. 6180; 2020, N 29, ст. 4512; 2021, N 1, ст. 81; N 27, ст. 5101, 5171) следующие изменения:

1) в статье 2011:

а) в подпункте 21 пункта 1 слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий";

б) в пункте 23-1:

в абзаце первом слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

в абзаце втором слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

в) в пункте 10 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

2) в статье 2014:

а) в абзаце четвертом пункта 31 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

б) в пункте 15 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

3) в статье 2019:

а) в абзаце третьем подпункта 3 пункта 1 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

б) в пункте 12 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

4) в абзаце первом пункта 1 статьи 20110 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

5) в статье 20111:

а) в абзаце втором пункта 1 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

б) в пункте 11 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

в) в подпункте 6 пункта 3 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

6) в абзаце втором пункта 1 статьи 20112 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

7) в статье 20112-1:

а) в пункте 2 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

б) в пункте 3 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

в) в пункте 6 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

8) в пункте 3 статьи 20113 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

9) в статье 20115-1:

а) в абзаце шестом пункта 1 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

б) в пункте 14 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

10) в статье 20115-2-2:

а) в пункте 1 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

б) в пункте 3 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

в) в подпункте 2 пункта 9 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

г) в пункте 10 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

д) в пункте 13 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

е) в подпункте 3 пункта 14 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

ж) в пункте 28 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

11) в пункте 3 статьи 20115-4 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и".

Статья 5

Абзац четвертый пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 48, ст. 4746) дополнить словами ", а также в иных формах в случаях, установленных Правительством Российской Федерации".

Статья 6

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 52, ст. 5498; 2007, N 31, ст. 4012; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2260; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 30, ст. 4563, 4591, 4594, 4605; N 49, ст. 7015; 2012, N 53, ст. 7614; 2013, N 14, ст. 1651; N 27, ст. 3480; N 30, ст. 4080; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6983; 2014, N 19, ст. 2336; N 26, ст. 3387; N 30, ст. 4220; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, 11, 86; N 29, ст. 4342; 2016, N 1, ст. 22; N 27, ст. 4248, 4301, 4302, 4305, 4306; 2017, N 27, ст. 3932; N 31, ст. 4740, 4771; 2018, N 1, ст. 47; N 32, ст. 5114, 5133, 5135; 2019, N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4442, 4453; N 51, ст. 7492; 2020, N 29, ст. 4504; N 31, ст. 5013, 5023; N 50, ст. 8061; 2021, N 1, ст. 7, 33; N 27, ст. 5103) следующие изменения:

1) в пункте 16 статьи 1 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

2) в части 56 статьи 49 слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий".

Статья 7

В статье 104 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4563) первое предложение после слов "жилищно-коммунального хозяйства," дополнить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий",".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 40; 2006, N 30, ст. 3287; 2010, N 25, ст. 3070; 2012, N 29, ст. 3998; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 29, ст. 4362; 2016, N 18, ст. 2515; N 27, ст. 4237; 2017, N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4767; 2018, N 1, ст. 90; N 28, ст. 4139; N 53, ст. 8404; 2019, N 26, ст. 3317; 2020, N 29, ст. 4512; 2021, N 1, ст. 33; N 24, ст. 4188; N 27, ст. 5101, 5180) следующие изменения:

1) в пункте 2 части 4 статьи 1 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

2) в части 22-2 статьи 3 слова "и на указанную компанию распространяются" заменить словами "и на указанную компанию не распространяются", слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

3) в части 9 статьи 18 слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий";

4) в статье 211

а) в части 3 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

б) в части 8 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

5) в статье 213:

а) в части 5 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

б) в части 7 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

6) в части 14 статьи 231

а) в пункте 2 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

б) в пункте 4 слова "и в отношении такого застройщика не введена процедура, применяемая в деле о банкротстве застройщика" исключить;

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) устранение застройщиком оснований включения объекта в единый реестр проблемных объектов, указанных в части 11 настоящей статьи, путем внесения изменений в разрешение на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, предусматривающих продление срока его действия, при условии внесения соответствующих изменений о сроке действия разрешения на строительство в проектную декларацию с использованием единой информационной системы жилищного строительства и изменения предусмотренных договорами участия в долевом строительстве сроков передачи застройщиком объектов долевого строительства всем участникам долевого строительства в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, и (или) прекращение производства по делу о банкротстве застройщика в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".";

7) в статье 232:

а) в части 1 слова "созданная в соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (далее - Фонд)" заменить словами "публично-правовая компания "Фонд развития территорий" (далее - Фонд), действующая в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

б) в части 3 слова "законом "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

8) в статье 233:

а) в части 7:

в пункте 1 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

в пункте 2 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

б) в пункте 2 части 71 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и".

Статья 9

Внести в статью 101 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 19; 2020, N 29, ст. 4512) следующие изменения:

1) в наименовании слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий";

2) в части 1 слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий",

слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

3) в части 3 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и".

Статья 10

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 30, ст. 3799; 2008, N 20, ст. 2254; N 30, ст. 3597; N 49, ст. 5723; 2009, N 15, ст. 1780; N 27, ст. 3267; N 29, ст. 3584; N 51, ст. 6153; 2011, N 1, ст. 49, 53; N 23, ст. 3264; N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7028; 2012, N 53, ст. 7595; 2013, N 14, ст. 1646; N 30, ст. 4073; N 52, ст. 6982; 2014, N 26, ст. 3377, 3406; N 48, ст. 6637; 2015, N 1, ст. 11, 52; N 10, ст. 1418; N 27, ст. 3967; 2016, N 23, ст. 3299; N 26, ст. 3890; 2017, N 31, ст. 4816; N 45, ст. 6585; 2018, N 1, ст. 54, 67, 90; N 18, ст. 2563; N 49, ст. 7508, 7524; 2019, N 52, ст. 7787, 7791; 2020, N 15, ст. 2238; N 52, ст. 8605; 2021, N 1, ст. 33; N 27, ст. 5103) следующие изменения:

1) в статье 1 слова "путем создания некоммерческой организации, осуществляющей функции по предоставлению такой финансовой поддержки, определяет компетенцию, порядок создания некоммерческой организации и ее деятельности, регулирует отношения между указанной некоммерческой организацией, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления" исключить;

2) в пункте 4 статьи 2 слова "предоставление Фондом" заменить словами "предоставление государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) или публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" (со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности указанной государственной корпорации в связи с ее присоединением к публично-правовой компании "Фонд развития территорий" с одновременным преобразованием указанной государственной корпорации в соответствии с федеральным законом)", слова "или в установленном настоящим Федеральным законом случае местным бюджетам" исключить, дополнить словами "и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации";

3) главы 2 - 4 признать утратившими силу;

4) в статье 14:

а) в части 1:

пункт 98 после слов "заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда" дополнить словами "(далее также - заявка)";

в пункте 12 слова "краткосрочных планов реализации региональных программ капитального ремонта" заменить словами "утвержденных органами государственной власти субъекта Российской Федерации краткосрочных планов реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, принятых в соответствии с требованиями жилищного законодательства (далее соответственно - краткосрочные планы реализации региональных программ капитального ремонта, региональные программы капитального ремонта)";

в пункте 13 слова "размещения жилых помещений" заменить словами "строительства многоквартирных домов", слова "строительство которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации," исключить, дополнить словами ", и земельные участки под многоквартирными домами, расселенными с участием средств Фонда, включенные в решение о комплексном развитии территории жилой застройки";

б) в части 4 слова "в соответствии с частью 11 статьи 5 настоящего Федерального закона за счет" заменить словами "за счет дополнительного";

5) в части 6 статьи 16:

а) пункт 1 после слов "таких домов" дополнить словами "(включая подготовку проектной документации в целях строительства таких домов), строительство индивидуальных жилых домов по проектам, отобранным в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, а также приобретение таких индивидуальных жилых домов";

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) приведение жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан.";

6) в статье 17:

а) в части 2 слова "в соответствии с частью 11 статьи 5 настоящего Федерального закона" заменить словами "за счет дополнительных имущественных взносов Российской Федерации";

б) в части 3 слова "в соответствии с частью 11 статьи 5 настоящего Федерального закона" заменить словами "за счет дополнительных имущественных взносов Российской Федерации";

в) в части 9 слова "имущественного взноса Российской Федерации, предусмотренного частью 11 статьи 5 настоящего Федерального закона и" заменить словами "дополнительного имущественного взноса Российской Федерации,", слова "имущественных взносов Российской Федерации, предусмотренных частью 11 статьи 5 настоящего Федерального закона," заменить словами "дополнительных имущественных взносов Российской Федерации";

7) в части 5 статьи 19 шестое предложение дополнить словами "(за исключением случая, если сверхлимитная финансовая поддержка предоставляется в соответствии с главой 65 настоящего Федерального закона субъекту Российской Федерации, обеспечившему переселение граждан из всего аварийного жилищного фонда, который расположен на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, признан таковым до 1 января 2017 года и переселение граждан из которого осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и национальными проектами)";

8) статью 192 дополнить предложением следующего содержания: "Действие настоящей статьи распространяется на отношения, связанные с предоставлением финансовой поддержки за счет средств Фонда, если решение о предоставлении такой финансовой поддержки было принято до 1 января 2019 года.";

9) в части 14 статьи 20 слова "в соответствии с частью 11 статьи 5 настоящего Федерального закона за счет" заменить словами "за счет дополнительного";

10) в статье 2014:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Финансовая поддержка за счет средств Фонда, сформированных за счет дополнительных имущественных взносов Российской Федерации, предназначенных для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке после 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, предоставляется Фондом в порядке и на условиях, которые предусмотрены частью 2 настоящей статьи и статьей 136 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Субъект Российской Федерации, обеспечивший переселение граждан из всего аварийного жилищного фонда, который расположен на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, признан таковым до 1 января 2017 года и переселение граждан из которого осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и национальными проектами, вправе подать заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, указанной в части 1 настоящей статьи, в пределах установленного для данного субъекта Российской Федерации лимита средств на переселение и прогнозного увеличения такого лимита, рассчитанного для данного субъекта Российской Федерации. Субъект Российской Федерации, не обеспечивший переселение граждан из всего указанного аварийного жилищного фонда на дату подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, вправе подать такую заявку при условии принятия обязательства о расходовании финансовой поддержки только на цели, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 6 статьи 16 настоящего Федерального закона, пунктами 5 и 6 части 6 статьи 136 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".";

11) дополнить главой 66 следующего содержания:

"Глава 66. Особенности предоставления Фондом займов за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния

Статья 2016. Особенности предоставления Фондом займов за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния

1. Фонд предоставляет за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займы юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении (далее - заемщики), в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры в порядке и на условиях, которые определены Правительством Российской Федерации с учетом положений настоящей статьи.

2. Предоставление Фондом займов в соответствии с частью 1 настоящей статьи осуществляется при условии заключения Фондом, субъектом Российской Федерации, на территории которого планируется реализация проекта по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры (далее - проект), и заемщиком соглашения о реализации проекта. Правительством Российской Федерации могут быть установлены случаи, при которых одной из сторон указанного соглашения также является муниципальное образование. Субъект Российской Федерации в обязательном порядке является стороной соглашения о реализации проекта.

3. По соглашению о реализации проекта субъект Российской Федерации обязуется отвечать перед Фондом полностью или в части за исполнение заемщиком его обязательств перед Фондом по договору займа (в том числе облигационному займу) в случаях, определенных Правительством Российской Федерации. Указанное обязательство субъекта Российской Федерации не является государственной гарантией.

4. Иные требования к соглашению о реализации проекта устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. Фонд вправе выступать участником синдиката кредиторов в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".";

12) главу 7 признать утратившей силу;

13) в части 8 статьи 22 слова "в соответствии с частью 11 статьи 5 настоящего Федерального закона за счет" заменить словами "за счет дополнительного";

14) главу 9 признать утратившей силу;

15) дополнить главой 10 следующего содержания:

"Глава 10. Заключительные положения

Статья 26. Заключительные положения

1. Со дня формирования органов управления публично-правовой компании "Фонд развития территорий" в соответствии с федеральным законом в целях настоящего Федерального закона под наблюдательным советом Фонда и правлением Фонда понимаются наблюдательный совет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и правление публично-правовой компании "Фонд развития территорий" соответственно.

2. Со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Фонда в связи с его присоединением к публично-правовой компании "Фонд развития территорий" с одновременным преобразованием Фонда в соответствии с федеральным законом в целях настоящего Федерального закона под Фондом понимается публично-правовая компания "Фонд развития территорий".".

Статья 11

Внести в Федеральный закон от 1 декабря 2008 года N 225-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 49, ст. 5723; 2009, N 29, ст. 3584; 2012, N 53, ст. 7595; 2014, N 26, ст. 3406) следующие изменения:

1) пункты 2 - 6 статьи 1 признать утратившими силу;

2) часть 6 статьи 7 после слов "Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" дополнить словами ", публично-правовой компании "Фонд развития территорий".

Статья 12

В части 4 статьи 6 Федерального закона от 17 июля 2009 года N 147-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3584) слова "жилищно-коммунального хозяйства и" заменить словами "жилищно-коммунального хозяйства, публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и", после слов "жилищно-коммунального хозяйства," дополнить словами "публичноправовую компанию "Фонд развития территорий",".

Статья 13

В части 11 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4210; 2018, N 1, ст. 69; 2019, N 52, ст. 7841; 2021, N 9, ст. 1467; N 18, ст. 3065; N 24, ст. 4232) слова "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства размещает" заменить словами "Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" размещает".

Статья 14

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4198, 4237, 4248, 4294; 2017, N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4767, 4829; N 48, ст. 7052; 2018, N 1, ст. 90; N 27, ст. 3954; N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5115, 5131, 5133; N 53, ст. 8404, 8464; 2019, N 25, ст. 3170; N 26, ст. 3317, 3319; N 30, ст. 4140; N 52, ст. 7798; 2020, N 22, ст. 3384; N 29, ст. 4512; 2021, N 18, ст. 3064; N 22, ст. 3683; N 24, ст. 4188; N 27, ст. 5083, 5101, 5103, 5171; Российская газета, 2021, 10 декабря) следующие изменения:

1) в статье 26:

а) в части 1:

в пункте 55 слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий", слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

в пункте 56 слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий";

в пункте 57 слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий";

б) в части 81 слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий";

2) в статье 48:

а) в части 3 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и", слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий";

б) в части 51 слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий";

в) в части 63 слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий";

г) в части 64 слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий";

д) в части 7 слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий", слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

3) в пункте 14 части 13 статьи 62 слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий", слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

4) в пункте 15 части 1 статьи 63 слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий".

Статья 15

Внести в часть 4 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4351; 2019, N 26, ст. 3317) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

2) в пункте 3 слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий".

Статья 16

Внести в Федеральный закон от 29 июля 2017 года N 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4816; 2021, N 9, ст. 1467) следующие изменения:

1) статью 8 признать утратившей силу;

2) в части 12 статьи 17 слова "частью 4 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции настоящего Федерального закона)," исключить.

Статья 17

В части 17 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2018 года N 478-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 53, ст. 8404; 2019, N 26, ст. 3317; 2020, N 29, ст. 4512) слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и".

Статья 18

Внести в статью 16 Федерального закона от 27 июня 2019 года N 151-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4420; 2020, N 29, ст. 4512) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 12 слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий", слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

2) в части 13 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и".

Статья 19

Внести в Федеральный закон от 27 декабря 2019 года N 469-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 7787) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 6 признать утратившим силу;

2) в части 1 статьи 14 слова "частей 44 - 46 статьи 3," исключить.

Статья 20

Внести в статью 13 Федерального закона от 13 июля 2020 года N 202-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 29, ст. 4512) следующие изменения:

1) в части 5 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

2) в части 6 слова "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заменить словами "Фонд развития территорий";

3) в части 15 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

4) в части 17 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и";

5) в части 18 слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и".

Статья 21

В части 2 статьи 11 Федерального закона от 1 июля 2021 года N 273-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 27, ст. 5101) слова "публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить словами "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и".

Статья 22

Признать утратившими силу:

1) Федеральный закон от 13 мая 2008 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3 и 21 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2254);

2) статью 5 Федерального закона от 9 апреля 2009 года N 58-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 15, ст. 1780);

3) пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 17 декабря 2009 года N 316-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 51, ст. 6153);

4) статью 6 Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 437-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 49);

5) пункты 2, 3 и 15 статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 441-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 53);

6) пункты 1 и 3 статьи 39 Федерального закона от 11 июля 2011 года N 200-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 29, ст. 4291);

7) пункты 3 - 6 и 23 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2012 года N 270-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7595);

8) пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 38-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1646);

9) пункты 1, 2 и 14 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2013 года N 240-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 30, ст. 4073);

10) пункты 2-5 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 417-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6982);

11) пункт 1 статьи 8 Федерального закона от 29 июня 2015 года N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3967);

12) Федеральный закон от 30 октября 2017 года N 311-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3 и 25 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 45, ст. 6585);

13) статью 6 Федерального закона от 29 декабря 2017 года N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 54);

14) пункты 2 и 3 статьи 1 Федерального закона от 31 декабря 2017 года N 483-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 67);

15) статью 3 Федерального закона от 23 апреля 2018 года N 93-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка предоставления средств федерального бюджета государственным корпорациям (государственной компании), публично-правовым компаниям в виде имущественного взноса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 18, ст. 2563);

16) пункты 2, 3 и 7 статьи 1 Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 436-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7508);

17) статью 12 Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О банке развития" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7524);

18) пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 473-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 7791);

19) статью 3 Федерального закона от 7 апреля 2020 года N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 15, ст. 2238);

20) пункты 1 - 5 Федерального закона от 22 декабря 2020 года N 459-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 52, ст. 8605);

21) статью 4 Федерального закона от 1 июля 2021 года N 275-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 27, ст. 5103).

Статья 23

1. Изменение наименования "публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" на наименование "публично-правовая компания "Фонд развития территорий" не является реорганизацией, не изменяет и не прекращает права и обязанности публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (далее - Фонд) в отношении Российской Федерации и любых третьих лиц, включая кредиторов.

2. Внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц в связи с изменением наименования Фонда осуществляется на основании настоящего Федерального закона и заявления Фонда о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц. При этом представление изменений, внесенных в устав Фонда, или устава Фонда в новой редакции не требуется, а правила подпункта "в" пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не применяются.

3. Внесение изменений в устав Фонда, а также формирование попечительского совета Фонда, новых органов управления Фонда в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) осуществляется в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

4. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня формирования новых органов управления Фонда в соответствии с частью 3 настоящей статьи управление государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - корпорация) осуществляется в соответствии с главой 3 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона).

5. Полномочия генерального директора Фонда и генерального директора корпорации, назначенных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, прекращаются со дня назначения генерального директора Фонда в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

6. Полномочия членов сформированных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона наблюдательного совета Фонда и наблюдательного совета корпорации прекращаются со дня утверждения нового состава наблюдательного совета Фонда в соответствии с частью 3 настоящей статьи. Полномочия членов сформированных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона правления Фонда и правления корпорации прекращаются со дня назначения нового правления Фонда в соответствии с частью 3 настоящей статьи. Новые составы наблюдательного совета корпорации и правления корпорации не формируются.

7. После завершения мероприятий, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, Правительство Российской Федерации принимает решение о реорганизации Фонда и корпорации путем присоединения корпорации к Фонду с одновременным ее преобразованием, а также определяет срок такой реорганизации.

8. Реорганизация Фонда и корпорации, предусмотренная частью 7 настоящей статьи (далее - реорганизация), осуществляется в соответствии с гражданским законодательством, другими федеральными законами с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и законодательными актами Российской Федерации, измененными настоящим Федеральным законом.

9. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности корпорации в связи с ее присоединением к Фонду с одновременным ее преобразованием (далее - день завершения реорганизации) корпорация осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и другими федеральными законами с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

10. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня завершения реорганизации к деятельности корпорации применяются положения частей 1 - 5 статьи 3, статей 4, 5, 12, 13, 21 и 24 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) с учетом части 16 настоящей статьи.

11. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня завершения реорганизации корпорация привлекает средства Фонда национального благосостояния, в том числе путем размещения облигаций без обеспечения, в порядке и на условиях, которые определены Правительством Российской Федерации, и предоставляет за счет привлеченных средств займы юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры с учетом требований, предусмотренных статьей 2016 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции настоящего Федерального закона).

12. Решения по вопросам, указанным в пункте 52 части 2 статьи 4, части 4 статьи 5, пунктах 1 - 5, 61 - 8 части 1 статьи 8, частях 5 и 6 статьи 9, пункте 6 статьи 10, частях 2 и 3 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), а также решения о размещении корпорацией облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе статьей 2016 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции настоящего Федерального закона), об утверждении программы облигаций принимаются наблюдательным советом Фонда со дня утверждения его нового состава в соответствии с частью 3 настоящей статьи. До утверждения нового состава наблюдательного совета Фонда в соответствии с частью 3 настоящей статьи решения по указанным вопросам принимаются наблюдательным советом корпорации, сформированным до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

13. Решения по вопросам, указанным в пункте 5 части 1 статьи 8, статье 10, части 2 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), принимаются правлением Фонда со дня назначения нового правления Фонда в соответствии с частью 3 настоящей статьи. До назначения нового правления Фонда в соответствии с частью 3 настоящей статьи решения по указанным вопросам принимаются правлением корпорации, сформированным до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

14. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени корпорации, является генеральный директор Фонда со дня его назначения в соответствии с частью 3 настоящей статьи, который осуществляет полномочия, предусмотренные частью 3 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), в том числе подписывает программу облигаций, утверждает и подписывает иные документы, принимает решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, в рамках процедуры эмиссии, обращения и погашения облигаций, за исключением документов, решений, утверждение, принятие которых отнесены к полномочиям наблюдательного совета корпорации или правления корпорации. До назначения генерального директора Фонда в соответствии с частью 3 настоящей статьи указанные полномочия осуществляет генеральный директор корпорации, назначенный до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

15. Внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц в связи с изменением в соответствии с частями 3 и 14 настоящей статьи лица, имеющего право без доверенности действовать от имени корпорации, осуществляется на основании правового акта Правительства Российской Федерации о назначении генерального директора Фонда в соответствии с частью 3 настоящей статьи и заявления указанного генерального директора Фонда о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

16. Корпорацией на безвозмездной основе осуществляются функции и полномочия, предусмотренные частью 4 статьи 3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона). При этом Фондом указанные функции и полномочия до дня завершения реорганизации не осуществляются.

17. До дня завершения реорганизации положения части 11 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства", части 12 статьи 17 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", части 1 статьи 14 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 469-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" применяются без учета изменений, внесенных настоящим Федеральным законом.

18. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 3 июля 2016 года N 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", других федеральных законов, касающихся реорганизации и деятельности Фонда, распространяются на реорганизацию и деятельность Фонда в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.

19. К реорганизации не применяются положения абзаца третьего пункта 4 статьи 57, статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 6 статьи 17 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пунктов 1 и 2 статьи 131 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", части 3 статьи 20 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

20. При реорганизации Фонд является правопреемником корпорации, в том числе процессуальным правопреемником корпорации в гражданском, арбитражном и уголовном судопроизводстве, в производстве по делам об административных правонарушениях, а также правопреемником корпорации в отношении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности корпорации.

21. При реорганизации кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

22. Со дня завершения реорганизации:

1) к Фонду в неизменном виде переходят все права и обязанности корпорации, в том числе по договорам (контрактам, соглашениям). При этом заключение дополнительных соглашений к заключенным корпорацией договорам (контрактам, соглашениям) не требуется;

2) Фонд осуществляет свою деятельность на основании лицензий, иных разрешительных документов и документов об аккредитации, выданных корпорации, в пределах срока действия указанных лицензий, иных разрешительных документов и документов об аккредитации без их обязательного переоформления или повторной выдачи. При этом Фонд вправе обратиться в лицензирующий или иной орган с требованием о внесении изменений в государственные реестры и (или) о выдаче документов, учитывающих реорганизацию;

3) к Фонду переходят права и обязанности участника государственных программ Российской Федерации, которые по состоянию на указанный день осуществлялись корпорацией.

23. Сообщение о реорганизации подлежит размещению в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации.

24. Реорганизация не является основанием для прекращения или изменения обязательств, возникших до дня принятия решения о реорганизации, в том числе обязательств, возникших из договоров, стороной которых является корпорация.

25. Реорганизация не является основанием для прекращения обременений и обязательств, возникших на основании федерального закона.

26. Правительство Российской Федерации вправе определить лицо, которое представляет заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности корпорации и предусмотренные законодательством Российской Федерации документы в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. При представлении указанных документов передаточный акт не представляется.

27. При осуществлении реорганизации составление передаточного акта не требуется.

28. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, уведомляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности корпорации в связи с реорганизацией.

29. Фонд вправе передать в собственность Российской Федерации средства в размере, не превышающем размера переданного корпорации первоначального имущественного взноса Российской Федерации, предусмотренного частью 1 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

30. Предоставление государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" финансовой поддержки на переселение граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, осуществляется в соответствии со статьями 14, 16, главой 6 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции настоящего Федерального закона). В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, предоставление такой финансовой поддержки осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона).

31. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и изменения наименования "публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" на наименование "публично-правовая компания "Фонд развития территорий" Фонду предоставляются субсидии из федерального бюджета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Федеральным законом от 6 декабря 2021 года N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" на предоставление субсидий публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства".

32. Со дня завершения реорганизации Фонду предоставляются субсидии из федерального бюджета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Федеральным законом от 6 декабря 2021 года N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" на предоставление субсидий корпорации.

33. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона при применении федеральных законов, актов Правительства Российской Федерации, актов федеральных органов исполнительной власти наименования "публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" и "публично-правовая компания "Фонд развития территорий" считаются равнозначными.

34. Со дня завершения реорганизации при применении федеральных законов, актов Правительства Российской Федерации, актов федеральных органов исполнительной власти наименования "государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и "публично-правовая компания "Фонд развития территорий" считаются равнозначными.

Статья 24

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин