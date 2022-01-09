"Потрясающе": замглавы МИД РФ о предварительных переговорах с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что предварительная часть переговоров с представителями США по гарантиям безопасности в Женеве прошла "потрясающе".

"Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел, я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда теряю оптимизм, всегда (им) руководствуюсь", - приводит слова российского дипломата РИА Новости.

Завтра, 10 января, пройдут официальные переговоры между РФ и США по гарантиям безопасности. Сегодняшняя встреча, предваряющая их, продлилась более двух часов.