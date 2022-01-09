Синоптик предупредил москвичей о сугробах, которых не было с 1942 года

К концу следующей неделе в Москве вырастут сугробы, которых в середине января не было с 1942 года. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в столице за неделю выпадет почти месячная норма осадков.

"В столице вырастут полуметровые сугробы, которых в середине января не было со времен битвы за Москву", - предупредил специалист.

Тишковец отметил, что к пятнице высота сугробов будет достигать полуметра, а на дорогах образуются снежные заносы и накаты. Из-за обильных осадков ухудшится видимость, в связи с чем высока вероятность сбоев в наземном и авиационном сообщениях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что январе-феврале 2022 года погода в европейской части России будет неоднородной, а количество оттепелей превысит климатические характеристики.