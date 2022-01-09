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09.01.2022 17:42
Рубрика: Общество

Синоптик предупредил москвичей о сугробах, которых не было с 1942 года

Текст: Матвей Линник
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

К концу следующей неделе в Москве вырастут сугробы, которых в середине января не было с 1942 года. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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По его словам, в столице за неделю выпадет почти месячная норма осадков.

"В столице вырастут полуметровые сугробы, которых в середине января не было со времен битвы за Москву", - предупредил специалист.

Тишковец отметил, что к пятнице высота сугробов будет достигать полуметра, а на дорогах образуются снежные заносы и накаты. Из-за обильных осадков ухудшится видимость, в связи с чем высока вероятность сбоев в наземном и авиационном сообщениях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что январе-феврале 2022 года погода в европейской части России будет неоднородной, а количество оттепелей превысит климатические характеристики.

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