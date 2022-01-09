В Москве за несколько часов сугробы увеличились на два сантиметра

За несколько часов с начала сильного снегопада выпало до двух сантиметров снега. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Наибольшее количество снега, по данным метеорологов, выпало на севере, северо-западе Москвы, чуть меньше - на юге и в центре города.

Городские службы приступили к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

Водителей попросили не препятствовать прохождению колонн спецтехники.

Напомним, что сильный снегопад будет и в понедельник. Выпасть в общей сложности может до 10 см осадков.