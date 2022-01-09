Инвалида из Севастополя обеспечили коляской и пандусом после статьи в "РГ"

Инвалид-колясочник Михаил Ельников впервые за четыре года вышел из своей квартиры в Севастополе на улицу. Теперь у него новая прогулочная коляска, приспособленная для управления одной рукой. А у входа в подъезд рабочие уже монтируют пандус.

- Раньше говорили, что невозможно у моего дома разместить пандус, но оказалось, что все возможно, - говорит Михаил Ельников. - Один раз я уже спустился по этому пандусу, мне помогли выехать, чтобы проверить, хватит ли места развернуться на крыльце. Я был в восторге! Представьте, четыре года не выходить из квартиры.

"Российская газета" рассказала историю Михаила Григорьевича в статье "Моряк в четырех стенах" в номере от 20.10.2021. Управляющая компания отказала в установке пандуса. Мол, во дворе нет для него места. Коляска, которую он получил после долгого ожидания, предназначена для управления двумя руками, хотя одна у него парализована. Мужчина долгие годы был заперт в своей квартире: на улицу не выйти, к врачу не сходить, никакой помощи не добиться.

Прокуратура Севастополя через суд потребовала у департамента городского хозяйства Севастополя установить пандус. Суд встал на сторону инвалида и обязал ведомство профинансировать работы. "Ненадлежащее соблюдение департаментом требований законодательства о социальной защите инвалидов нарушает право инвалида-колясочника Ельникова М.Г. на беспрепятственный доступ к месту проживания, а также к общему имуществу в многоквартирном доме", - сказано в решении Ленинского районного суда. Впрочем, исполнять его чиновники не собирались и подали апелляцию.

В ответе на запрос "РГ" директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщил, что финансирование на установку пандусов в бюджете города не предусмотрено, нет и нормативных документов, которые позволяли бы это сделать. Как оказалось, в Севастополе уже пять лет не могут создать комиссию, которая должна заниматься установкой пандусов в жилых домах. Инвалиды заперты в четырех стенах, и никому до этого нет дела.

На статью в "РГ" отреагировали в Следственном комитете по Республике Крым и городу Севастополю. Сотрудники СК приехали к инвалиду и подключились к решению проблемы с пандусом. Лет тронулся перед самым Новым годом. Радостный Михаил Григорьевич позвонил корреспонденту "РГ" и сообщил, что наконец-то для него делают пандус.

Сейчас работа уже выполнена, но есть другое препятствие: выход из подъезда перегораживает высокий 15-сантиметровый порог, который никак не преодолеть на коляске. Рабочие пообещали Ельникову, что устранят препятствие, но до новогодних праздников не успели. Михаил Григорьевич надеется, что вскоре они вернутся и доведут все до ума.

Другая проблема Михаила Ельникова - коляски. Его должны были обеспечить двумя колясками, домашней и уличной, которыми можно управлять одной рукой. Коляски поставлял индивидуальный предприниматель, которому инвалид передал деньги, выделенные Фондом социального страхования в качестве компенсации. В результате бизнесмен привез Ельникову две самые обычные коляски, для управления которыми нужны обе руки. Предприниматель много раз обещал заменить коляски, но за два года так и не сделал этого. Проверка прокуратуры нарушений не выявила. Но по заявлению "РГ" в прокуратуре провели еще одну проверку и изучили законность действий индивидуального предпринимателя.

- Я два года не мог ничего добиться, а после вашей статьи дело сдвинулось: подключилась прокуратура, Следственный комитет, и мне поменяли коляску, - отметил Ельников. - Спасибо!