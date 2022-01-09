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09.01.2022 12:25
Рубрика: Общество

В Крым в феврале запустят туристические поезда

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс" Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"

В середине февраля туристам станет доступен еще один вид путешествий в Крым и Севастополь - на туристических поездах. Новый маршрут разработала компания-оператор дальних железнодорожных перевозок в Крым.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Состав будет отправляться с Казанского вокзала Москвы каждый четверг в 22.30, а обратно - в следующий четверг в 11.25. Программа тура рассчитана на семь дней. В первый рейс турпоезд отправится 17 февраля 2022 года и будет выполнять еженедельные рейсы до 19 мая 2022 года. Продажу билетов откроют в середине января. Маршрут пройдет через Воронеж, Тамань, Севастополь, Евпаторию, Симферополь, Феодосию, Керчь, Ростов-на-Дону.

На каждой из остановок туристам предложат обзорные экскурсии по городам, посещение виноделен, знакомство с наследием дворянской усадебной культуры.

- В пути будет возможность насладиться живописными пейзажами за окном поезда, выпить чаю из легендарных стаканов с подстаканником и завести новые знакомства, - отметили в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс".

Для туристического маршрута задействуют двухэтажные вагоны купе и СВ, а также вагон-ресторан с широким выбором блюд русской и европейской кухни. Стоимость тура, включая проезд, питание, экскурсионную программу - в купейных вагонах - от 56 тысяч, в СВ - от 74 тысяч рублей.

Пассажирские перевозки в Крым "Гранд Сервис Экспресс" организовала в 2019 году. Сейчас маршрутная сеть компании насчитывает более 15 направлений.

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