В Крыму загрузка отелей в новогодние праздники достигла 70 процентов

В Крыму загрузка отелей и санаториев на новогодние и рождественские праздники достигла 60-70 процентов, а на набережных курортных городов в вечерние часы иногда яблоку было негде упасть. В министерстве курортов РК и средствах размещения сейчас подводят предварительные итоги первой декады января. Чем же запомнился новогодний Крым-2022?

В Республике Крым и Севастополе перед самым Новым годом власти смягчили большинство действовавших в регионах ограничений: действие режима QR-кодов было временно приостановлено до 20 января 2022 года в крупных торговых центрах, кафе и ресторанах, заведениях сферы развлечения и услуг. Общепиту даже разрешили работать ночью при условии 100-процентной вакцинации сотрудников. Но дать дополнительный приток туристов на новогодние праздники это послабление просто не успело, ведь отдых в долгие выходные января люди планировали, как правило, загодя. Тем более что отели и санатории все равно продолжали принимать гостей при условии предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

- Отдых в Крыму традиционно популярен в дни новогодних праздников, - отмечает министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. - Аэропорт Симферополь в этот период обслуживал дополнительные рейсы из девяти российских городов. Средняя загрузка в отелях достигала 60-70 процентов, в некоторых средствах размещения - 90 процентов и выше. При этом, несмотря на некоторые послабления при посещении общественных мест в праздники, были сохранены все основные требования Роспотребнадзора - масочный режим, дистанцирование, дезинфекция.

Минкурортов РК, в свою очередь, продолжило мониторить соблюдение требований РПН в отелях и санаториях, а также объектах общепита на их территории, и в новогодние праздники были проверены все работающие отели и санатории в Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке, Евпатории и Саках. Нарушений не выявлено - отметили в пресс-службе ведомства.

Фото: Илья Изотов/ РГ

Сами отельеры отмечают, что туристический поток распределился на полуострове крайне неравномерно. Дефицитные в Крыму четырех- и пятизвездочные отели на Южном берегу Крыма были забронированы на 80-95 процентов задолго до Нового года, а вот номера в малых отелях и гостевых домах в целом - менее чем на половину. При этом в курортной Евпатории было занято порядка 60 процентов номеров, в Алуште - 60-65.

- Севастополь, если брать объекты размещения малого бизнеса, явно недополучил гостей - отели были загружены процентов на 40, хотя в новогодние каникулы-2021 - на 80, - констатирует Наталья Стамбульникова, председатель межрегиональной общественной организации "Ассоциация малых отелей Крыма". - В Республике Крым загрузка больших отелей вроде "Мрии" и "Крымского бриза" была почти 100-процентной благодаря их развитой инфраструктуре. А вот малые отели как в республике, так и в Севастополе, недозагрузились на Новый год и были заполнены в среднем наполовину. Этот связано как с поздней приостановкой QR-кодов для посещения общественных мест, так и с желанием людей экономить деньги.

Тем не менее, как отмечает Стамбульникова, приехавшие в Крым в межсезонье, конечно же, не пожалели о своем выборе. Ведь зима и весна - идеальное время получше познакомиться с музеями и достопримечательностями полуострова без изнуряющей жары и очередей.

- Зимой в Крыму меньше машин, менее загружены трассы, больше возможностей увидеть самые популярные объекты показа, - говорит Наталь Стамбульникова. - Летом надо иметь очень крепкое здоровье, чтоб одновременно отдыхать на море, совмещая пляжный отдых с походами в горы и музеи.

Все массовые мероприятия в прошедшие новогодние и рождественские праздники на полуострове были отменены. Но курортные города и поселки полуострова словно соревновались между собой в яркости и оригинальности оформления променадных зон и набережных. Больше всего иллюминации и разнообразных инсталляций создано в Ялте и Севастополе, которые предсказуемо привлекли наибольшее число туристов. На площади Нахимова в Севастополе возле фотозон вечерами скапливались очереди желающих запечатлеть настроение новогодних праздников. Рядом, в недавно реконструированной "ракушке" - сцене летней эстрады - каждый день проходили концерты на открытом воздухе, а вечерами туристов собирали своими яркими выступлениями местные рок-исполнители. Также на выбор - зрелищное файер-шоу и шоу мыльных пузырей. Всегда огромной популярностью пользуются и морские прогулки.

- Прогулочные катера, курсирующие по Севастопольской бухте, потихоньку наполняются, но с тем ажиотажем, что был год назад, конечно, не сравнить, - говорит организатор морских прогулок Григорий. - В новогодние праздники-2021 практически все теплые заграничные курорты были закрыты из-за ковид-ограничений, и россияне массово поехали в Крым. Мы здесь на набережной просто плясали от радости! В этом году, к сожалению, турпоток очевидно меньше. Конечно, людей отпугивает достаточно низкий, по сравнению с Турцией, уровень сервиса в отелях и высокие цены на продукты в Крыму. Но все равно гости говорят, что Крым и Севастополь притягивают своей уникальной природой, богатой историей и связанными с ней объектами и памятниками.

Чтобы лучше ориентировать гостей полуострова при выборе отелей и программы отдыха, в крупных городах работают туристско-информационные центры.

- Туристы расспрашивают, какие музеи и достопримечательности можно посетить в выходные дни, куда можно поехать с детьми и по каким ценам, - рассказывает консультант Севастопольского туристско-информационного центра Оксана. - Очень многие интересуются, как доехать до Балаклавы, какие события можно было посетить в праздники.

- Много путешествуем за границей, но в эти каникулы мы недалеко от дома, так как мужу после операции запрещены длительные перелеты. Видно, как Крым преображается и становится лучше: здесь строят новые дома отдыха, рестораны, больницы, - поделилась впечатлениями от отдыха в Крыму на своей странице в Instagram актриса шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева. - А какая здесь природа - иногда захлебываюсь от восторга! Здесь все прекрасно - горы, море, можжевеловые парки, хвойные леса…

Фото: Илья Изотов/ РГ

Справка "РГ"

По данным на конец 2021 года, Республику Крым посетили за год 9,5 миллиона туристов, что на 20 процентов больше превышает показатели 2020 года. В новогодние праздники регион был готов принять до 300 тысяч человек. Прошлогодний рекорд - 239,7 тысячи человек с 27 декабря по 10 января.

"Президент поставил задачу: к 2025 году увеличить турпоток в Крым до 10 миллионов человек в год, - отметил глава РК Сергей Аксенов. - При этом важно, чтобы был качественный номерной фонд и всесезонная туристическая инфраструктура - спа-центры, теплые бассейны, лечебная база".