Массовым отравлением людей в Тюмени заинтересовался глава СК Бастрыкин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил руководителя следственного управления СК по Тюменской области рассказать о ходе расследования резонансного дела. Напомним, в Тюмени произошло массовое отравление спиртом.

Статья стандартная в таких ситуациях - 238 УК РФ - "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц".

По версии следствия, в начале января в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольская и Рижская, нескольким гражданам была продана нелицензионная спиртосодержащая жидкость, а проще говоря - метиловый спирт. В результате, погибли девять человек.

По горячим следам установлены и задержаны четверо подозреваемых.