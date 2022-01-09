Рябков: НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года

Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО и ликвидировать созданную военную инфраструктуру. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, прибывший в воскресенье в Женеву на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.

"Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец, - сказал высокопоставленный дипломат. - Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года".

По словам Рябкова, рассчитывать на продвижение вперед по вопросам гарантий безопасности на предстоящих переговорах РФ с США и НАТО наивно, исходя из публично заявленной позиции западных партнеров в преддверии предстоящих встреч в Женеве, Брюсселе и Вене. Вместе с тем, позитивным итогом контактов РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности станет подтверждение готовности работать по российским предложениям, считает замминистра.