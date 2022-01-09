Россия оказывает содействие Беларуси в расследовании дела о геноциде

Активный поток информации из архивов Российской Федерации, которые касаются расследования дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ, поступает в компетентные органы РБ, подтвердил генеральный прокурор республики Андрей Швед, передает БЕЛТА.

Подчеркнув, что Москва оказывает активное содействие Беларуси в расследовании этого уголовного дела, глава надзорного органа с удовлетворением отметил, что в Минске уже "получили ответы руководителей всех заинтересованных государственных органов. Определены ответственные должностные лица".

По его словам, также приняты к исполнению поручения об оказании правовой помощи в ряде иных стран. "В частности, в Израиле и других государствах мы будем активно работать в этом направлении", - сказал он.

Кстати, сообщает агентство, генпрокуратура направила поручения о правовой помощи по делу о геноциде белорусского народа в семнадцать стран. Эти данные в эфире телеканала СТВ привел руководитель следственной группы прокуратуры Валерий Толкачев, подчеркнув, в ходе следствия установлено, что масштабы трагедии намного больше, чем было известно ранее.

Правда, он с сожалением был вынужден констатировать, что коллеги из Литвы и Латвии отказал в своей правовой поддержке, мотивировав это тем, что это якобы "может сказаться на вопросах их национальной безопасности". А фактически, дал понять юрист, они не хотят оказывать "помощь в расследовании уголовного дела против человечества, массового убийства мирного населения и помочь восстановить ту историческую справедливость и показать масштабы трагедии белорусского народа".

По поручению главы государства следственная группа прокуратуры уже побывала в российской столице, где работала с государственным архивом РФ, сообщил Толкачев, подчеркнув особую "заинтересованность России в предоставлении документов".