С 1 марта 2022 года вступят в силу правила оплаты проезда по платным дорогам

Оплачивать проезд по платным трассам автомобилисты смогут тремя способами - непосредственно на пункте оплаты, путем предоплаты при регистрации в системе или после поездки, если на дороге действует система "свободный поток". Такие правила утверждены постановлением правительства России. Они начнут действовать с 1 марта 2022 года.

Если плата за проезд взимается открытым способом, то есть в конце или начале участка, то водитель должен оплатить поездку на каждом из пунктов оплаты, расположенных на дороге. В том случае, когда въезд и выезд с трассы ограничены пунктами оплаты, автовладельцы сначала должны будут получить талон при въезде, а заплатить по талону на выезде с платной дороги за пройденное расстояние.

Предварительно внести денежные средства в качестве платы за проезд водитель может в наличной или безналичной форме через кассу оператора, платежный терминал либо через официальный сайт оператора.

Безбарьерная система оплаты "свободный поток" действует на Центральной кольцевой автодороге. Автомобили проезжают без остановки через специальные рамки, плата списывается через транспондер либо должна быть внесена позже. Автомобиль фиксируют камеры.

Задолженность за проезд нужно погасить в течение пяти суток после поездки. Иначе назначаются штрафы, которые были введены с января 2021 года. Для легковых автомобилей штраф составляет 1,5 тысячи рублей, а для грузовиков и автобусов - 5 тысяч рублей.

Тем временем, для большегрузного автотранспорта с 1 февраля проиндексируют плату за пользование федеральными дорогами общего пользования, взимаемую через систему "Платон". Как поясняли "РГ" ранее в минтрансе, ежегодная индексация 1 февраля предусмотрена постановлением правительства России от 29 июня 2019 г. №843. При этом с учетом пожеланий грузоперевозчиков Росавтодор на своем сайте дважды в год (в середине июля и в середине января) размещает информацию о прогнозируемом изменении размера платы.

В июле 2021 года Росавтодор сообщал, что тариф в 2022 году вырастет до 2,44 рубля за километр с действующего размера в 2,34 рубля за километр пробега.

Фактический размер платы опубликуют на официальном сайте ведомства с 10 по 20 января 2022 года после публикации Росстатом индекса потребительских цен за 2021 год.