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09.01.2022 12:49
Рубрика: Власть

Шойгу: Россия не имеет права проигрывать в информационной войне

Текст: Иван Петров
В идущей сегодня на всех фронтах информационной войне Россия не имеет права проигрывать. Такое мнение высказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

По его словам, в настоящее время "это не просто подача информации в том или ином виде". "Сегодня это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, идущая на всех фронтах. И проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права", - заявил военачальник в телепрограмме "Военная приемка", вышедшей накануне в эфир на телеканале "Звезда".

Фото: Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
Шойгу в постоянном режиме докладывает Путину о миротворческой операции в Казахстане

Передача была посвящена работе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны (ДИМК).

Об информационной войне, ведущейся против России, Сергей Шойгу заявлял еще в 2019 году. Министр считает, что основная и главная цель этой информационной войны - стремление Запада управлять Россией и, в конечном итоге, миром.

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