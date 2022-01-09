Шойгу: Россия не имеет права проигрывать в информационной войне

В идущей сегодня на всех фронтах информационной войне Россия не имеет права проигрывать. Такое мнение высказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, в настоящее время "это не просто подача информации в том или ином виде". "Сегодня это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, идущая на всех фронтах. И проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права", - заявил военачальник в телепрограмме "Военная приемка", вышедшей накануне в эфир на телеканале "Звезда".

Передача была посвящена работе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны (ДИМК).

Об информационной войне, ведущейся против России, Сергей Шойгу заявлял еще в 2019 году. Министр считает, что основная и главная цель этой информационной войны - стремление Запада управлять Россией и, в конечном итоге, миром.