Шведская наследная принцесса опять заразилась коронавирусом

Наследная принцесса Швеции Виктория во второй раз за 10 месяцев заразилась коронавирусом. Как проинформировали в королевском дворце, сданный ею тест на COVID-19 дал положительный результат.

"Кронпринцесса, которая прошла полный курс вакцинации, имеет симптомы простуды, но в остальном чувствует себя хорошо", - отметили в королевском дворце, добавив, что Виктория и ее семья были помещены в карантин. Болен ли ее супруг принц Даниэл, не сообщается. В марте 2021 года они одновременно перенесли COVID-19.

Ранее на этой неделе выяснилось, что коронавирус подхватили король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия. По данным королевского двора, они чувствуют себя хорошо и переносят болезнь в легкой форме благодаря тому, что сделали уже три прививки от COVID-19. В соответствии с установленными правилами они изолировались у себя дома.

Таким образом, в настоящее время здоровыми остаются только младший брат Виктории принц Карл Филипп и его жена принцесса София, оба перенесли COVID-19 в ноябре прошлого года.

Согласно последним данным, в Швеции с населением в 10 миллионов человек с начала пандемии было зарегистрировано свыше 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, 15 тысяч человек скончались. В последние дни в королевстве регистрируется всплеск заболеваемости, были побиты рекордные показатели декабря 2020 года.