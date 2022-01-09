Специи с "полезными свойствами для памяти" могут предупредить деменцию

Кумин и корица - лучшая забота для мозга. Эти две специи могут помочь в профилактике развития деменции. Такой вывод делает британская Daily Express.

Авторы статьи ссылаются на исследования Ассоциации медицинских работников Техаса, в которых говорится о том, что кумин и корица богаты полифенолами. Эти вещества обладают многочисленными полезными свойствами для памяти и здоровья мозга. Они способны очистить мозг от бляшек и уменьшить воспаление, предотвращая когнитивные нарушения и болезнь Альцгеймера.

Указывается, что возраст 40-60 лет наилучшим образом подходит для того, чтобы начать предпринимать шаги по предотвращению деменции. "Изменения в мозге, которые вызывают деменцию, начинаются за годы и даже за десятилетия до появления первых симптомов. Если вы ведете здоровый образ жизни, то вы снижаете риск возникновения таких изменений в мозге", - цитирует сообщение ИноСМИ.

При этом среди негативных факторов, влияющих на развитие деменции, выделяются потеря слуха, депрессия, одиночество и социальная изоляция, а также сидячий образ жизни. Также эксперты сходятся во мнении, что лишний вес вызывает повышенное давление и увеличивает риск развития диабета второго типа, что, в свою очередь, повышает риск болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Ранее сообщалось, что употребление в большом количестве продуктов, в составе которых есть насыщенные и трансжиры, увеличивает риск развития деменции. Специалисты организации Dementia Australia к продуктам, которые следует ограничить в своем рационе, относят сливочное масло, сало, мясо, жирные молочные продукты, кокосовое масло и пальмовое масла, шоколад.

Напоминаем, что при использовании любой диеты необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.