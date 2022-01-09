Токаев сменил двух заместителей председателя КНБ Казахстана

Новые кадровые перестановки в спецслужбах Казахстана произведены по следам трагических событий, связанных с произошедшими в республике в начале января массовыми беспорядками.

Как сообщает РИА Новости, в воскресенье президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил двух заместителей главы Комитета национальной безопасности (КНБ). Соответствующие приказы опубликованы пресс-службой главы казахстанского государства.

Сообщается, что от занимаемых должностей освобождены и отправлены в отставку заместители председателя КНБ Осипов Марат Сапарович и Ергожин Даулет Едилович​​​. Их преемниками стали Косжанов Бакытбек Жамалбекович и Амерханов Аскар Баймерденович.

Ранее, 5 января, был освобожден от должности председатель КНБ Карим Масимов. Новым руководителем комитета в тот же день был назначен бывший начальник Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев. После стало известно о задержании Масимова по подозрению в государственной измене.

7 января в эфире телеканала "Хабар-24" доктор политических наук, дипломат и общественный деятель Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил, что масштабы попытки государственного переворота в Казахстане свидетельствуют о предательстве в высших эшелонах власти страны. По его словам, в КНБ скрывали информацию о расположенных в горах тренировочных лагерях экстремистов.

Ранее в своем видеообращении к народу страны Токаев заявил о предстоящем выяснении всех обстоятельств произошедших беспорядков, а также того, почему правоохранительные органы и спецслужбы республики оказались не готовы к стремительному развитию событий.